El misterio en torno al impacto de bala registrado a inicios de septiembre en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación dio un giro inesperado. El hecho, que en su momento encendió las alarmas institucionales y generó múltiples reacciones políticas debido a un proyectil que ingresó por una ventana del piso 26, comienza a esclarecerse con una hipótesis que aleja la teoría de un atentado premeditado.

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De acuerdo con información exclusiva obtenida por El Tiempo, la investigación liderada por la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación ha arrojado sus primeras luces tras examinar pruebas balísticas y recolectar testimonios clave en la zona. Las pesquisas de las autoridades ubican ahora a un vecino del sector como el presunto responsable de haber accionado el arma de fuego.

Los hechos salieron a la luz pública el martes 1 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional inspeccionaron minuciosamente la oficina del procurador Pedro Luis Bonilla —uno de los cinco delegados para la intervención ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema—. Cerca de su escritorio quedó alojada la bala que, según fuentes preliminares, correspondería a un calibre 765. “Afortunadamente, nadie estaba en la oficina, eso fue el fin de semana”, indicó una fuente en su momento.

De inmediato se tejieron diversas hipótesis sobre el origen del proyectil. La versión inicial apuntó a un posible atentado con fusil perpetrado desde los Cerros Orientales, dirigido presuntamente contra el procurador Bonilla o contra el propio procurador general, Gregorio Eljach, cuyo despacho se encuentra en el piso 25. La tensión escaló aún más cuando el magistrado José Joaquín Urbano envió una carta a la presidencia de la Sala Penal advirtiendo sobre posibles riesgos para los funcionarios que conocieron el proceso contra el condenado exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, a quien Bonilla había solicitado condenar.

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Sin embargo, tras avanzar en las labores investigativas, el dictamen balístico comenzó a generar dudas sobre la teoría del disparo a larga distancia, debido a que el tamaño de la bala hallada no correspondería al calibre necesario para haber sido disparada desde los cerros tutelares.

La más reciente línea de investigación sostiene que el proyectil provendría de un arma accionada por un hombre, residente en un edificio vecino, quien habría llegado a su vivienda en la madrugada del domingo 30 de agosto. Para consolidar esta tesis, los agentes recopilaron videos de cámaras de seguridad y testimonios de una celadora y de uniformados que patrullaban el sector, quienes confirmaron haber escuchado detonaciones en horas de la madrugada de ese fin de semana.

Para fortalecer el expediente, la Fiscalía prevé realizar un interrogatorio formal a una de las personas implicadas en los próximos días, con el fin de esclarecer los motivos del disparo, su identidad y si existió alguna intención directa contra la sede del órgano de control.

Por su parte, la defensa de ‘Kiko’ Gómez solicitó acceso a los detalles de la investigación, mientras el caso continúa abierto para determinar con absoluta certeza las responsabilidades penales del episodio que sacudió a la cúpula judicial del país.

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