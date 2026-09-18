El caso ocurrió durante la mañana del viernes 18 de septiembre, cuando Cristian David Garzón, integrante de la escuadra antievasión de una empresa privada de vigilancia que presta servicios en Transmilenio cumplía con sus labores en la estación Terreros.

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Según la información oficial, el trabajador fue víctima de una agresión y posteriormente falleció. La Policía intervino en el lugar y capturó a una persona presuntamente relacionada con los hechos, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Ante lo ocurrido, la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven, además de rechazar cualquier acto de violencia contra quienes trabajan y utilizan el sistema de transporte.

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La entidad también señaló que colaborará con los organismos encargados de la investigación y entregará el material de las cámaras de seguridad y demás información que sea requerida para esclarecer el caso.

El mensaje de Transmilenio tras asesinato del vigilante

El gerente general de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, también se pronunció sobre la muerte de Garzón y manifestó que el equipo de la entidad está de luto por lo ocurrido.

En su mensaje, el directivo hizo énfasis en que el trabajador estaba cumpliendo con su labor cuando fue atacado y llamó a los usuarios a mantener el respeto hacia el personal encargado de la seguridad dentro del sistema.

“Ningún pasaje vale más que una vida”, fue una de las frases utilizadas por Gutiérrez al referirse al caso y al llamado a rechazar la violencia en medio de situaciones relacionadas con el acceso al transporte público.

TransMilenio sostuvo además que ninguna diferencia o discusión relacionada con el servicio puede justificar una agresión y pidió promover el diálogo y la convivencia dentro de sus estaciones.

Ningún pasaje vale más que una vida. Hoy en TRANSMILENIO S.A. estamos de luto. Lamentamos profundamente el doloroso fallecimiento de Cristian David Garzón Castro, un colaborador de la escuadra antievasión que perdió la vida víctima de un acto de intolerancia en la estación… pic.twitter.com/W3Xdfj1RmF — TransMilenio (@TransMilenio) September 18, 2026

El asesinato de Garzón ocurrió en medio de un procedimiento relacionado con el control de acceso al sistema. De acuerdo con versiones difundidas sobre el caso, el trabajador intervino ante personas que pretendían ingresar sin validar el pago de la tarifa.

La investigación quedó en manos de las autoridades, mientras que la empresa de transporte reiteró su disposición para aportar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido en la estación Terreros.

Un mensaje de solidaridad para la familia

Además del pronunciamiento institucional, el caso provocó mensajes de solidaridad hacia los familiares y compañeros del joven, quien tenía 27 años.

La empresa de vigilancia para la que trabajaba también confirmó su fallecimiento y señaló que brindaría acompañamiento a sus allegados.

La Policía, por su parte, reportó la captura de personas presuntamente involucradas en el caso, que quedaron a disposición de las autoridades para el proceso correspondiente.