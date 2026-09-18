La captura del hombre señalado por la muerte de Cristian Garzón, guardia de seguridad de Transmilenio, quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular por redes sociales.

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La imagen que se hizo viral muestra al hombre durante el procedimiento de captura, aunque en la fotografía oficial entregada por las autoridades aparece utilizando una chaqueta diferente. Pese a ese cambio de vestuario, las autoridades indicaron que se trata del mismo sujeto.

La fotografía habría sido tomada por otro guardia de seguridad que se encontraba en el lugar y que era compañero de Cristian Garzón, quien murió después del hecho relacionado con el cobro del pasaje.

El material que circula en redes permite conocer el aspecto del hombre en el momento de su aprehensión. La confirmación de la imagen despeja las dudas que habían surgido entre usuarios sobre si correspondía realmente al capturado por este caso.

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