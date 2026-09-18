Por: El Espectador

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El asesinato de un guarda de seguridad durante la mañana de este viernes en la estación de Transmilenio Terreros, ubicada en la troncal de Soacha, ha causado profunda conmoción y preocupación. La víctima, Cristian Garzón, de 27 años, estaba cumpliendo sus funciones cuando intentó impedir que un hombre y su pareja ingresaran al sistema, evadiendo el pago del pasaje. Según la información confirmada por la Empresa de Transmilenio, así como por la empresa encargada de la vigilancia, el enfrentamiento se produjo sobre las 9:30 a. m. El agresor, al verse confrontado, sacó un arma blanca y atacó brutalmente a Cristian Garzón, quien recibió dos heridas en el pecho. Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado por sus compañeros al Hospital de Salud Total, lamentablemente falleció por la gravedad de sus lesiones.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, utilizó su cuenta en la red social X para informar que los responsables del ataque —el agresor y su pareja sentimental— fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, la empresa Top Guard LTDA, encargada de la seguridad en la estación, emitió un comunicado lamentando profundamente el suceso y comprometiéndose a respaldar a la familia de Cristian Garzón "con todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance".

Este no es un hecho aislado; se inscribe en una preocupante tendencia de violencia contra el personal de seguridad en el sistema de transporte masivo, como lo demuestra el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. De acuerdo con sus cifras, cada 12 horas alguna persona vinculada al sistema es agredida físicamente o verbalmente. Además, Transmilenio ha reportado que, hasta la fecha de 2026, se han producido cerca de 160 agresiones contra vigilantes.

La raíz del problema, según el profesor Germán Prieto, experto en transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es estructural: la evasión del pasaje se ha visto facilitada por sanciones poco efectivas, bajas o simbólicas, y casi imposibles de cobrar. Esto ha promovido una percepción generalizada de impunidad entre los usuarios. Así, el rol del personal de vigilancia se ha debilitado, enfrentándose a un ambiente hostil donde su autoridad es desafiada y, como en este lamentable caso, ponen su vida en riesgo por intentar ejercer su labor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tantas agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio?

Las agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio suceden, en parte, porque las sanciones para quienes evaden el pago del pasaje son bajas, difíciles de cobrar y, con frecuencia, solo simbólicas. Así lo señala Germán Prieto, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien afirma que esta laxitud ha generado una percepción de que las infracciones no tienen consecuencias, facilitando escenarios de confrontación entre usuarios y el personal operativo.

¿Qué acciones se están tomando ante la violencia en las estaciones de Transmilenio?

Frente al asesinato de Cristian Garzón, tanto la Empresa de Transmilenio como la compañía Top Guard LTDA han manifestado su rechazo y compromiso de apoyo a la familia de la víctima. Además, el alcalde de Soacha reportó que los responsables fueron capturados y serán procesados por las autoridades competentes, lo que indica que el caso está siendo judicializado. A nivel general, el reporte y seguimiento de agresiones evidencian una creciente preocupación frente a la violencia en el sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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