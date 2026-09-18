Por: EL PILON SA

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En las últimas horas, el caso del homicidio de Gabriel Antonio Muñoz, ocurrido el pasado 14 de septiembre en Bosconia, Cesar, ha presentado avances significativos gracias a las acciones de las autoridades locales. De acuerdo con información de EL PILÓN, la policía logró identificar al presunto conductor de la motocicleta desde la que se perpetró el asesinato. Quien fue identificado como Armando Rafael Rebolledo Góngora, capturado en flagrancia cuando, junto a otro hombre, intentaba huir del departamento.

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Ambos hombres, uno de ellos identificado como Darío José Altamar Ramírez, fueron interceptados mientras viajaban en un bus de servicio público en dirección a la ciudad de Santa Marta. Durante el registro realizado por la Policía, se incautaron elementos que apuntan a su posible vinculación con grupos armados, como una granada de fragmentación y 11 panfletos relacionados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Además, llevaban un teléfono celular y prendas de vestir. El análisis de videos de cámaras de seguridad, que circulan en redes sociales, permitió a las autoridades determinar que algunas de estas prendas coinciden con las que llevaba el conductor que transportó a la mujer sicaria durante el crimen.

En un operativo complementario, sobre la vía a Barranquilla, los uniformados capturaron a un tercer presunto implicado, Jhonier André Rivera Pertuz, de 21 años. El hombre se movilizaba en una motocicleta donde la Policía encontró munición calibre 9 mm oculta. El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, informó que la motocicleta incautada coincide en sus características físicas con la que fue utilizada en el homicidio, por lo que se convierte en una prueba clave para la investigación.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde inicialmente enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos. Entre tanto, los elementos incautados, incluidos las prendas de vestir, municiones y el vehículo, están siendo sometidos a rigurosos peritajes técnicos e investigativos para esclarecer el grado de participación de cada uno en el crimen de Gabriel Antonio Muñoz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes están implicados en el asesinato de Gabriel Antonio Muñoz en Bosconia?

De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, las autoridades han señalado como presuntos implicados a Armando Rafael Rebolledo Góngora, supuesto conductor de la motocicleta, Darío José Altamar Ramírez, quien lo acompañaba al momento de la captura, y Jhonier André Rivera Pertuz, capturado en otro operativo vinculado con la investigación.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál es su relación con el caso?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son mencionadas en el artículo debido a los panfletos incautados durante el operativo. Aunque las autoridades investigan la relación de los detenidos con este grupo armado, hasta el momento los panfletos hallados constituyen un indicio de posible vinculación, pero la investigación sigue en curso para esclarecer su participación en el homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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