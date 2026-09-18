Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, actuar con rapidez ante la desaparición de una persona es fundamental para facilitar su pronta localización. Contrario a la creencia popular de que es necesario esperar 72 horas, las autoridades recomiendan actuar en las primeras tres horas, consideradas determinantes para una búsqueda efectiva. Según el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cualquier ciudadano ante la sospecha de desaparición puede comunicarse de inmediato con la Línea de Emergencias 123, un canal ampliamente conocido y gestionado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como por la Policía de Bogotá.

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No obstante, además de la línea 123, existen otros mecanismos institucionales para responder cuando una persona desaparece. Una herramienta clave es el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), definido por la Fiscalía General de la Nación. El MBU permite iniciar la búsqueda y localización sin dilaciones, apenas se recibe la solicitud. La propia Fiscalía decreta y activa el MBU; su ejecución corresponde principalmente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá. Pueden solicitarlo familiares, autoridades, entidades públicas, privadas o cualquier ciudadano, sin necesidad de intermediarios ni plazos de espera.

Para activar el MBU en Bogotá, se puede acudir presencialmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a un Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación, o iniciar el proceso llamando a la Línea 122. También es posible hacer la solicitud enviando un derecho de petición o correo institucional a la Fiscalía General de la Nación.

El acompañamiento a las familias frente a la desaparición de un ser querido se robustece con el trabajo de la Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. AIDE orienta sobre cómo reportar el caso ante la Fiscalía, mediante la línea telefónica (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137, y articula acciones interinstitucionales para facilitar la investigación y búsqueda. Todo el proceso se basa en la importancia de proteger la vida y atender con seriedad cada denuncia.

Además, se brindan recomendaciones prácticas para prevenir desapariciones, como informar siempre a alguien de confianza sobre la localización, compartir la ubicación en tiempo real durante los desplazamientos, mantener el celular cargado y evitar cambios de planes sin avisar. La Secretaría de Seguridad resalta la relevancia de la denuncia en la lucha contra el crimen y para fortalecer la seguridad de toda la ciudad.

¿Cómo reportar de manera efectiva la desaparición de una persona en Bogotá?

La desaparición debe reportarse de inmediato sin esperar ningún plazo de tiempo, a través de la Línea de Emergencias 123 o solicitando el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante la Fiscalía General de la Nación. Dar aviso rápido permite que las autoridades activen la búsqueda y acompañen a los familiares en todo el proceso.

¿Qué es el Mecanismo de Búsqueda Urgente y cómo se activa en Bogotá?

El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) es una herramienta que decreta la Fiscalía General de la Nación para iniciar la búsqueda inmediata de una persona desaparecida. Se puede solicitar en entidades como Medicina Legal, la Fiscalía, llamando a la Línea 122 o enviando una petición directa, y no requiere intermediarios ni esperar un tiempo determinado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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