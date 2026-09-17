Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá tiene una invitación especial para las familias de la ciudad: la banda 1280 Almas presentará el lanzamiento de 'Los Planetas', un espectáculo que integrará música en vivo, literatura, imágenes y la destacada trayectoria de un grupo con más de 35 años en la historia del rock colombiano. Este evento se realizará el domingo 3 de octubre de 2026 en el domo del Planetario de Bogotá y contará con dos funciones pensadas para niñas, niños y sus familias, programadas a las 11:00 a. m. y 3:00 p. m., según información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta, promovida por Idartes, busca ofrecer mucho más que un simple concierto. En el espacio icónico del Planetario, el evento incorporará proyecciones audiovisuales y contenidos especialmente diseñados para el público infantil y familiar, fusionando la energía del rock en vivo con imágenes inspiradoras y fragmentos de literatura. Uno de los momentos más destacados de la jornada será la presentación oficial de 'Los Planetas', el nuevo libro infantil de Fernando del Castillo, vocalista de 1280 Almas, lo que suma una dimensión adicional a la experiencia.

1280 Almas es una de las bandas referentes del rock colombiano; durante más de tres décadas, sus canciones han marcado varias generaciones y se han consolidado dentro de la memoria cultural y musical de quienes los han seguido desde sus inicios. Con 'Los Planetas', el grupo pretende acercar su repertorio y su esencia a niñas, niños y jóvenes en un formato diferente al acostumbrado en sus conciertos tradicionales. El objetivo es lograr que quienes ya conocen la agrupación puedan compartir su música con las nuevas generaciones, y que quienes no han tenido contacto previo descubran en este evento una puerta de entrada a su universo creativo.

El libro infantil 'Los Planetas', escrito por Fernando del Castillo, aborda temas y personajes tomados del imaginario de la banda. La publicación extiende la experiencia del espectáculo y representa una invitación para que la lectura y la música se conecten en el entorno familiar, ampliando la propuesta cultural que Idartes impulsa con este lanzamiento.

La cita se llevará a cabo en la calle 26B #5-93, en el domo del Planetario de Bogotá, y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma TuBoleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece 'Los Planetas' de 1280 Almas para las familias en el Planetario de Bogotá?

El evento 'Los Planetas', organizado por Idartes y presentado por 1280 Almas, combina un concierto en vivo con proyecciones audiovisuales y la presentación de un libro infantil. Está diseñado para niñas, niños y familias, brindando una experiencia que va más allá de la música tradicional al integrar literatura y elementos visuales. Todo se realiza en el domo del Planetario de Bogotá, lo que aporta un componente especial del espacio y la ciencia a la vivencia cultural.

¿Cómo se pueden conseguir las entradas para el concierto y lanzamiento del libro 'Los Planetas'?

Las entradas para el evento están disponibles a través de la plataforma TuBoleta, de acuerdo con la información compartida en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Los interesados pueden ingresar al sitio web de TuBoleta y buscar el evento 'Los Planetas, un concierto de 1280 Almas para niñas y niños' para adquirir las boletas de las funciones programadas el 3 de octubre en el Planetario de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z