Por: El Espectador

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La reforma tributaria de Bogotá enfrenta un aplazamiento clave tras la suspensión de su discusión en el Concejo Distrital este jueves 17 de septiembre, debido a la falta de quórum decisorio. La sesión plenaria, que requería la presencia de al menos 23 cabildantes sobre un total de 45 para votar y tomar decisiones, solo logró reunir a 22: 14 presentes en el recinto y ocho conectados de modo virtual. Este hecho obligó a interrumpir el segundo debate de una de las propuestas económicas más relevantes para la administración de Carlos Fernando Galán, según se reportó en la corporación.

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La solicitud de votación nominal fue hecha por el concejal Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico, quien afirmó que, antes de su intervención, apenas 12 concejales estaban físicamente en el recinto. "Tan pronto pedí que votáramos, la Administración empezó a llamar a sus concejales aliados para buscar los votos faltantes, pero no les alcanzó. Por eso les tocó levantar la sesión", relató Avellaneda en un video publicado en sus redes sociales. El concejal calificó la situación como un “engaño” a los bogotanos y cuestionó tanto el ausentismo de sus colegas como la baja presencia de funcionarios encargados de defender la iniciativa. Enfatizó sospechas sobre supuestas negociaciones políticas, aunque hasta la fecha no hay pruebas públicas ni decisiones judiciales relacionadas.

La reforma, contenida en los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, busca aumentar el recaudo anual en aproximadamente $1,26 billones, cifra que expone la relevancia para la gestión distrital. Uno de sus puntos clave es la creación de una sobretasa en el impuesto predial, dirigida a financiar la modernización del alumbrado público, que incluiría el cambio a luminarias LED y la integración de nuevas tecnologías. Esta sobretasa afectaría principalmente a viviendas de estratos 4, 5 y 6, así como a establecimientos comerciales, mientras que los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos. A su vez, se incluyen alivios para deudores: quienes paguen sus obligaciones antes del 18 de diciembre de 2026 podrían obtener hasta un 60 % de descuento en intereses y sanciones.

Sin embargo, partidos como Mira advierten sobre el impacto para la clase media, ya que la medida coincide con otras actualizaciones del impuesto predial y podría elevar la presión fiscal para hogares y comercios. De acuerdo con dicho análisis, más de 870.000 predios sufrirían incrementos simultáneos y críticas adicionales se concentran en la administración de la cartera morosa de la ciudad.

Así pues, el debate permanece abierto y el Concejo deberá retomar la discusión, en la cual la Administración será llamada nuevamente a sustentar la urgencia de los nuevos ingresos y la equidad de la carga tributaria.

¿En qué consiste la reforma tributaria de Bogotá y quiénes serían los más afectados?

La reforma tributaria de Bogotá busca incrementar el recaudo en $1,26 billones cada año mediante la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público, eximiendo a los hogares de estratos bajos y recayendo sobre estratos medios-altos, comercios e industrias. La propuesta también incluye incentivos para inversiones superiores a $4.600 millones y alivios para deudores. Sin embargo, un análisis citado indica que más de 870.000 predios, especialmente de estratos medios y sectores comerciales, enfrentarían incrementos simultáneos en sus tributos.

¿Por qué se suspendió la discusión de la reforma tributaria en el Concejo de Bogotá?

La discusión fue suspendida porque la plenaria del Concejo de Bogotá no alcanzó el quórum decisorio necesario, que es de al menos 23 concejales presentes. Al momento del llamado, solo había 22, lo que impidió votar el proyecto y tomar una decisión. Por tanto, el debate quedó aplazado, y la corporación deberá convocar a una nueva sesión para continuar el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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