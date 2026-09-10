Por: CENET

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El Concejo de Bogotá dio un paso clave hacia la modernización de la ciudad tras la aprobación, en primer debate, del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, denominado Por una Ciudad Inteligente. Esta iniciativa, impulsada por la Administración Distrital y revisada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea transformar la infraestructura tecnológica de la capital y simplificar el sistema tributario, buscando atraer inversión y mejorar el desarrollo urbano.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, indicó que el acuerdo surge de un trabajo técnico y concertado con los concejales interesados en el tema. De acuerdo con Cadena, el documento fue “revisado, analizado, calculado y cuantificado”, lo que garantiza que las propuestas tengan un respaldo sólido y se fundamenten en la realidad fiscal de la ciudad.

Uno de los principales componentes del acuerdo es la implementación del alumbrado inteligente, que a través de sistemas de telegestión y analítica de datos permitirá optimizar la eficiencia de la iluminación pública, fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Para costear esta modernización, se contempla una sobretasa progresiva en el impuesto predial: estratos 1, 2 y 3 mantendrán tarifa cero; estratos 4, 5 y 6 pagarán 0,4 por mil; predios dotacionales y lotes, 0,8 por mil; y predios comerciales, financieros e industriales, 1 por mil.

El proyecto igualmente promueve incentivos para la inversión y el desarrollo urbano, resaltando la creación del Distrito Aeroportuario y la agilización de proyectos estratégicos que, según estimaciones del Distrito, podrían abrir más de 200.000 empleos en una década.

En el campo tributario, se aprobaron alivios que contemplan el 60 % sobre sanciones e intereses para obligaciones con el Distrito, con plazo hasta el 21 de diciembre para acogerse a la medida. Así, más de dos millones de contribuyentes podrán pagar el 100 % del capital y solo el 40 % de los recargos por mora.

Por otra parte, en cuanto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el sector financiero pagará una tarifa de 20 por mil hasta 2027, bajando gradualmente a 18 por mil desde 2029, en contraste con el 30 por mil en Barranquilla y Tunja, y el 25 por mil en Cali, de acuerdo con el Distrito. Se establecieron tarifas diferenciadas para comerciantes de vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina, además de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, junto a la eliminación de retención de ICA para pequeños comercios con ingresos menores a 1.933 Unidades de Valor Tributario (UVT), aproximadamente $100 millones. Ahora, el acuerdo avanza a su segundo debate en la plenaria.

¿Cuáles son los cambios principales en el impuesto predial por el proyecto Por una Ciudad Inteligente?

El proyecto aprobado propone una sobretasa progresiva destinada a financiar la modernización del alumbrado público inteligente. Los estratos 1, 2 y 3 no verán cambios, ya que mantendrán tarifa cero en la sobretasa, mientras que estratos más altos y predios comerciales, industriales y dotacionales asumirán porcentajes diferenciados, según lo explicó la Administración Distrital.

¿Qué beneficios tributarios incluye el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 para contribuyentes de Bogotá?

Entre los principales alivios, se aprobaron descuentos del 60 % sobre sanciones e intereses en obligaciones pendientes con el Distrito, siempre que se pague el total del capital y el 40 % de los recargos antes del 21 de diciembre, medida que favorecerá a más de dos millones de contribuyentes, según datos del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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