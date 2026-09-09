Por: El Espectador

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Una alerta de varios biciusuarios permitió que la Policía capturara a un hombre que llevaba prendas de un uniforme de la Policía Cívica y un arma de fuego cerca de una estación de Transmilenio. Durante el procedimiento, los uniformados también recuperaron una bicicleta eléctrica y un teléfono celular avaluados conjuntamente en 10 millones de pesos.

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El caso ocurrió en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos. Según la información preliminar, el sospechoso intentó escapar después de que los ciudadanos alertaran a los integrantes del Grupo de Transporte Masivo de la Policía.

Las autoridades lo interceptaron cuando llegaba a una intersección de la avenida NQS. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La persecución comenzó en inmediaciones de la estación Calle 75, según el reporte de las autoridades. Varios biciusuarios advirtieron a los policías sobre la presencia del hombre, por lo que los uniformados iniciaron un seguimiento.

Mientras trataba de escapar, el sospechoso se dirigió hacia la avenida NQS. Los policías lograron alcanzarlo e interceptarlo antes de que abandonara el sector.

Llevaba prendas de la Policía Cívica y un revólver

Durante el registro, los uniformados encontraron que el hombre llevaba prendas correspondientes a un uniforme de la Policía Cívica. De acuerdo con la versión policial, las utilizaba para cambiar su apariencia.

La autoridad no indicó si las prendas eran auténticas o imitaciones. Además, el informe no estableció si el sospechoso se presentó ante las víctimas como integrante de la Policía o si utilizó el uniforme para cometer directamente los hurtos.

Junto con las prendas, los agentes encontraron un revólver calibre nueve milímetros y munición. La Policía anunció la captura por el presunto hurto y el porte del arma, pero no informó sobre una conducta penal adicional relacionada con el uso del uniforme.

Recuperaron una bicicleta eléctrica y un celular

Los elementos recuperados corresponden a una bicicleta eléctrica y un teléfono celular que, según la información preliminar, habrían sido robados. Las autoridades calcularon su valor conjunto en 10 millones pesos, aunque no entregaron el avalúo individual de cada objeto.

Por ahora, tampoco se conoce la identidad de sus propietarios, el lugar exacto donde ocurrió el supuesto hurto ni la modalidad utilizada. La Policía no ha informado si el arma fue accionada o si las víctimas sufrieron alguna agresión durante los hechos.

Después del procedimiento, tanto el hombre como el revólver, la munición y los objetos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores deberán establecer el origen de la bicicleta y del celular, así como la participación del capturado en su presunta sustracción.

¿Qué sigue después de la captura?

La información publicada hasta el momento no incluye el nombre, la edad ni los posibles antecedentes judiciales del detenido. Tampoco se ha comunicado si la Fiscalía ya presentó el caso ante un juez de control de garantías.

El Código de Procedimiento Penal establece que una persona capturada en flagrancia debe ser presentada ante un juez dentro de las 36 horas siguientes. Durante las audiencias, la Fiscalía puede solicitar la legalización de la captura, formular una imputación y pedir una medida de aseguramiento cuando considere que se cumplen los requisitos.

En consecuencia, la entrega del sospechoso a la Fiscalía constituye el inicio del procedimiento judicial y todavía no representa una declaración de responsabilidad. La situación jurídica dependerá de las pruebas, la decisión del fiscal y las determinaciones que adopte el juez.

Policía reporta más de 1.500 capturas en Transmilenio durante 2026

El Grupo de Transporte Masivo informó que, durante 2026, ha capturado a 1.454 personas en flagrancia y a otras 113 mediante órdenes judiciales. La suma corresponde a 1.567 capturas, aunque la autoridad no presentó un desglose por delitos, estaciones o localidades.

La reacción que permitió esta captura comenzó con la alerta de los biciusuarios. Para situaciones de seguridad o emergencias dentro del sistema, TransMilenio dispone de la Línea 123 durante las 24 horas, mientras que sus canales oficiales de atención incluyen la Línea 195 para peticiones, quejas y reclamos.

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