La Policía recuperó una camioneta de alta gama que estaba siendo robada en el occidente de Bogotá y capturó a uno de los presuntos responsables, luego de un procedimiento que terminó en un intercambio de disparos en Engativá.

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El operativo se desarrolló entre la noche del lunes 7 y la madrugada del martes 8 de septiembre, en el barrio El Muelle. Los uniformados se encontraban patrullando por el sector cuando advirtieron que varias personas armadas sometían a los ocupantes del vehículo.

Al verse descubiertos, uno de los sospechosos habría disparado contra los policías. Los agentes respondieron al ataque y alcanzaron a herirlo en una de sus extremidades inferiores, lo que permitió reducirlo y detenerlo.

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¿Qué encontraron los policías al capturar al sospechoso?

Luego de ser detenido, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En el procedimiento también fue incautada un arma de fuego que, de acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, habría sido utilizada tanto para intimidar a los ocupantes de la camioneta como para disparar contra los uniformados.

La intervención permitió, además, recuperar el vehículo antes de que los delincuentes pudieran llevárselo del sector. La camioneta quedó nuevamente en poder de su propietario después de que las autoridades culminaron el procedimiento correspondiente.

Policía busca a los demás involucrados

El operativo no terminó con la captura del hombre, pues los demás sospechosos consiguieron escapar mientras se desarrollaba la acción policial. Por ello, las autoridades mantienen la búsqueda de quienes participaron en el intento de hurto.

Una de las principales herramientas para avanzar en esa tarea son las cámaras de seguridad del barrio El Muelle. La Policía revisa las grabaciones para identificar a los fugitivos y establecer por qué ruta abandonaron el lugar.

Con el material recopilado y los elementos incautados durante el procedimiento, las autoridades buscan establecer la participación de cada uno de los involucrados en el intento de robo de la camioneta ocurrido en Engativá.

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