Una mujer fue víctima de una agresión en la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre, durante la jornada del domingo 6 de septiembre. El episodio ocurrió mientras se encontraba trabajando en un establecimiento comercial del módulo 4 y quedó registrado parcialmente por las cámaras de seguridad del lugar.

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Según las primeras informaciones, el señalado agresor sería quien fue pareja sentimental de la víctima. El hombre llegó hasta el establecimiento y, en medio de la situación, se produjo un forcejeo que terminó con la mujer lesionada.

La emergencia provocó una rápida reacción de las personas que estaban en el sector. Algunos ciudadanos intervinieron para detener al señalado responsable, mientras la mujer recibió ayuda y fue trasladada posteriormente a un centro asistencial.

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La Policía intervino después de que el hombre fuera retenido y procedió con su captura. El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

#URGENTE. Una mujer fue gravemente herida tras ser atacada por su expareja en la Terminal del Salitre, en Bogotá, luego de que el sujeto intentara quitarle el celular y la apuñalara en un ojo con un arma blanca; la comunidad logró reducir al agresor y entregarlo a las autoridades… pic.twitter.com/86h5mf1VSf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 7, 2026

¿Qué dijo la Terminal Salitre sobre la agresión?

La Terminal de Transporte de Bogotá se pronunció sobre el episodio y destacó la actuación de su equipo de seguridad durante la emergencia. La entidad indicó que la intervención permitió detener al señalado agresor y facilitar su entrega a la Policía Nacional.

“El presunto agresor fue capturado por el equipo de seguridad, y posteriormente entregado a la Policía Nacional, quien quedó a cargo del procedimiento y de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la entidad en su cuenta de X.

Además, la administración de la terminal rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y aseguró que mantiene su compromiso con la protección de quienes trabajan y transitan por sus instalaciones.

“La Terminal de Bogotá rechaza de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres y reafirma su compromiso con la protección, el cuidado y la seguridad de todas las personas que trabajan y transitan por sus instalaciones”, agregó.

#ComunicadoALaOpiniónPública: La rápida y oportuna reacción del equipo de seguridad de La @TerminalBogota permitió intervenir ante una agresión con arma blanca en contra de una mujer, en hechos registrados esta mañana en la sede Salitre. 🧵👇🏻 — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) September 6, 2026

¿Cuál es el estado de salud de la mujer atacada?

Después de la agresión, la víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención por las lesiones sufridas. La información difundida por Noticias Caracol señala que se encuentra fuera de peligro, mientras continúa su proceso de recuperación.

La Policía también activó la ruta de atención de la Patrulla Púrpura, especializada en casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, la Comisaría de Familia intervino y otorgó medidas de protección a la víctima.

El señalado agresor quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial. La investigación deberá establecer con precisión qué ocurrió dentro del establecimiento y las circunstancias que rodearon la agresión.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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