Las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá están bajo la lupa después de que se conocieran denuncias sobre personas que estarían haciéndose pasar por operadores autorizados para cobrar dinero de manera irregular.

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La Terminal de Transporte de Bogotá advirtió que ha recibido reportes de posibles fraudes en sectores de Suba, Chapinero y Fontibón. Allí, algunos ciudadanos habrían sido abordados por supuestos funcionarios del sistema que solicitan pagos sin estar vinculados oficialmente a las Zonas de Parqueo Pago.

Así las cosas, la situación llevó a reforzar las recomendaciones para que los conductores no entreguen dinero sin antes verificar que la persona esté autorizada para operar. Los trabajadores oficiales deben portar carné visible, gorra y chaqueta azul con los logos de Zona de Parqueo Pago y de la Alcaldía de Bogotá.

Cómo identificar a los verdaderos operadores de las Zonas de Parqueo Pago

Para evitar caer en engaños, la Terminal habilitó una herramienta que permite confirmar en tiempo real si una persona pertenece al sistema. Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Zona de Parqueo Pago y utilizar la opción “Verifica al personal”, donde basta con digitar el número de cédula del operador.

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Si la persona está vinculada al programa, el sistema mostrará un mensaje de verificación junto con la información sobre su cargo y las zonas en las que puede trabajar. En caso contrario, aparecerá una alerta indicando que no hace parte del servicio.

Otro punto clave tiene que ver con los métodos de pago. La Terminal recordó que los operadores no están autorizados para recibir dinero a través de cuentas personales, transferencias, Nequi, Daviplata ni otras billeteras digitales particulares.

Los únicos canales habilitados son la aplicación ZPP Bogotá, el asistente virtual ZIPI en WhatsApp, además de plataformas aliadas como Flypass y Gopass. Quienes paguen en efectivo deben exigir siempre el comprobante oficial correspondiente.

La entidad también insistió en que los usuarios desconfíen de recibos escritos a mano, vales improvisados o cualquier documento diferente a los emitidos por el sistema. Además, recomendó reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso.

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