Bogotá vivió una noche de caos en pleno corazón del centro internacional. La concejal Cristina Calderón Restrepo denunció que más de 400 vehículos fueron sorprendidos parqueados ilegalmente sobre la Carrera Quinta, entre las calles 26 y 29, afectando gravemente la movilidad en inmediaciones del Planetario Distrital.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el desorden fue provocado por un evento que no contaba con permisos de la Alcaldía. La reunión masiva no solo generó múltiples infracciones de tránsito, sino que puso en riesgo la seguridad de los peatones y residentes del sector.

Ante las denuncias ciudadanas, Agentes Civiles de Tránsito y la Policía de Seguridad de Bogotá hicieron presencia en el lugar para disuadir a los asistentes. Sin embargo, lo que debía ser un operativo de control escaló a niveles de violencia.

La Secretaría de Movilidad rechazó de manera contundente la agresión física contra uno de sus agentes durante el operativo de dispersión. “La violencia contra la autoridad no tiene justificación y sí, sanción penal. No vamos a permitir conductas que pongan en riesgo la vida en la vía”, manifestaron desde la entidad.

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Anoche, en inmediaciones del Planetario, se realizó un evento sin permiso de la Alcaldía, que generó desorden, infracciones y puso en riesgo a la ciudadanía. Atendimos la denuncia de inmediato: Agentes Civiles y @TransitoBta junto a @SeguridadBOG hicieron presencia, disuadieron… pic.twitter.com/LRhxsqLMVj — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) April 12, 2026

Aquellos conductores que se negaron a retirar sus vehículos tras el llamado de los agentes fueron sancionados con los respectivos comparendos. Las autoridades recordaron que hacer eventos en el espacio público sin previa autorización conlleva no solo multas de tránsito, sino posibles procesos judiciales si hay agresiones a funcionarios públicos.

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