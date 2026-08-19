Por: El Espectador

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Un hecho poco habitual sacudió la tranquilidad del CAI Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda, durante la tarde de este miércoles. Según el reporte inicial, pasada la 1:00 p. m., un hombre armado con un cuchillo ingresó de forma sorpresiva a la estación policial y atacó por la espalda a un uniformado, accionando así una rápida y violenta secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad.

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En las imágenes, a las que tuvieron acceso las autoridades, se observa cómo el agresor entra por una puerta lateral del CAI y, sin mediar palabra, dirige el primer ataque directamente al cuello del policía, quien se encontraba pendiente de la actividad en el exterior de la instalación. El uniformado, tras percatarse de la agresión, reacciona empujando al individuo para crear distancia y alcanzar su arma de dotación. Sin embargo, el atacante no se detiene y embiste nuevamente, asestando múltiples puñaladas mientras forcejean.

El enfrentamiento se traslada rápidamente fuera del CAI, donde las cámaras pierden de vista a ambos por un momento. Un segundo registro, captado por una cámara de la calle, muestra luego al agresor huyendo con dificultad. El hombre logra avanzar algunos metros antes de desplomarse, víctima de las heridas sufridas durante su ataque.

De acuerdo con la información preliminar de la institución, el policía habría utilizado su arma de dotación durante la confrontación, acción que resultó en la muerte del atacante. El uniformado, por su parte, sufrió lesiones importantes en la cabeza y uno de sus antebrazos, por lo que debió ser trasladado a un centro médico. Hasta el momento no se ha dado un parte oficial sobre la gravedad de sus heridas ni sobre su recuperación.

La Policía no ha revelado detalles sobre la identidad del agresor ni las motivaciones detrás del ataque. De acuerdo con los reportes citados, las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido y esclarecer las circunstancias y el momento exacto en que se accionó el arma, elemento clave para entender la secuencia de los hechos. Todo el material fílmico servirá como evidencia fundamental en la indagación, actualmente en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el ataque armado en el CAI Galán de Puente Aranda?

Según los registros de las cámaras de seguridad y la versión preliminar de las autoridades, el hecho fue perpetrado por un hombre armado con cuchillo que ingresó al CAI y atacó a un policía por la espalda. El uniformado reaccionó con su arma de dotación y el atacante falleció, mientras que el policía sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.

¿Cómo avanza la investigación sobre el caso del CAI Galán y qué aspectos se están revisando?

De acuerdo con el reporte, la investigación está centrada en reconstruir los instantes previos, el desarrollo de la agresión y la respuesta del policía. Las autoridades analizan los videos de seguridad para precisar las circunstancias del ataque, la identidad del agresor y el momento en que el uniformado usó su arma, con el fin de esclarecer los motivos y responsabilidades en el hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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