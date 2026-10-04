Por: El Espectador

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El nombramiento de Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia ha generado controversia desde el momento en que su hoja de vida se publicó en la página de la Presidencia. El principal cuestionamiento provino de diferentes usuarios en X, quienes advirtieron que el cargo exige específicamente 72 meses de experiencia profesional relacionada en áreas de patrimonio, edición o bibliotecología, experiencia que, según señalaron, no se reflejaba en los antecedentes de Daza. El procedimiento oficial culminó el 1 de octubre, cuando Daza fue posesionada en el cargo, momento en el que agradeció a la ministra Paola Holguín y al presidente Abelardo de la Espriella, y dio a conocer los ejes de su gestión: salvaguardia del patrimonio bibliográfico, descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, innovación digital e internacionalización.

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La controversia no tardó en reavivarse. De acuerdo con ‘El Espectador’, el debate se centró en la falta de experiencia directa de Daza en sectores culturales o patrimoniales. Aunque Daza cuenta con una carrera como comunicadora social y periodista, su ejercicio profesional se ha enfocado en áreas de comunicaciones, asesoría y gestión, tanto dentro del sector público como en el privado. Esto ha llevado a diferentes actores del ámbito cultural a poner en duda la justificación de su idoneidad para dirigir una entidad clave en la conservación bibliográfica en Colombia.

En respuesta, el Ministerio de Culturas realizó un análisis minucioso de la experiencia laboral de Daza. Según el documento citado por El Espectador, sus cargos suman 73 meses y 14 días en tareas que, a juicio de la entidad, son "sustancialmente análogas" a las funciones exigidas. Entre las funciones consideradas afines están las que desempeñó en la Presidencia, la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, Fiduprevisora, la Gobernación del Magdalena y Escolio Consultores. El Ministerio argumenta que esta trayectoria evidencia capacidad en planeación, diseño e implementación de políticas y estrategias de comunicación y divulgación, las cuales se asocian con las tareas de promoción cultural propias de la Biblioteca Nacional.

No obstante, el análisis reconoce que no existe experiencia directa en bibliotecología ni gestión patrimonial, vacío señalado por quienes rechazan el nombramiento. Este punto motivó críticas como la del profesor Lucas Ospina, quien cuestionó el modo en que el Ministerio reinterpretó las funciones previas para justificar la designación. Además, voces como la del exministro Juan David Correa han denunciado un supuesto ambiente adverso dentro de la entidad y la suspensión de contrataciones, como lo demostró un trino del escritor Sinar Alvarado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el nombramiento de Julia Daza en la Biblioteca Nacional ha causado controversia?

La designación de Julia Daza ha sido polémica porque su hoja de vida muestra experiencia en comunicaciones, pero carece de trayectoria específica en bibliotecología, patrimonio o gestión cultural. Esto ha sido recalcado en redes sociales y por distintos actores del sector, a pesar de que el Ministerio de Culturas la respalda afirmando que sus funciones anteriores son similares a las requeridas para el cargo.

¿Cuál es el requisito de experiencia para dirigir la Biblioteca Nacional de Colombia?

El cargo de director de la Biblioteca Nacional requiere un mínimo de 72 meses de experiencia profesional relacionada con el sector. Según el análisis del Ministerio de Culturas, Julia Daza cumple este requisito a través de trabajos en áreas de comunicación y gestión, aunque no en bibliotecas ni en patrimonio, lo que sigue siendo motivo de debate.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.