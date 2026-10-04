Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Procuraduría General de la Nación ratificó la decisión de destitución y sanción de inhabilidad general por diez años en contra de Makiey Guerrero Franco, quien se desempeñó como docente provisional en un colegio público de Bogotá. La medida, confirmada por el Ministerio Público, se fundamenta en la presentación de documentos con información falsa para validar un título de especialización que no poseía, situación que fue crucial durante el proceso de contratación ante la Secretaría de Educación.

Sigue a PULZO en Discover

Según la investigación adelantada, Guerrero Franco consignó en el sistema institucional datos que lo acreditaban como profesional con especialización, lo que favoreció su nombramiento en una institución educativa entre el 14 y el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, la universidad a la que se le atribuye la expedición del supuesto título confirmó, mediante certificación, que esta persona no tenía historial académico ni había sido estudiante de ninguno de sus programas. Este hallazgo fue determinante para que la Procuraduría concluyera que se trató de una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de infringir la ley.

La decisión fue tomada en segunda instancia por la delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, tras analizar las evidencias y la gravedad de los hechos. El órgano de control reiteró en su fallo que este tipo de conductas atentan contra la confianza pública y la integridad de la función docente dentro del sistema educativo oficial. Además, la sanción de inhabilidad por diez años implica que Guerrero Franco no podrá ejercer cargos públicos durante ese periodo, lo que representa una advertencia tanto para otros profesionales como para las entidades encargadas de la contratación en el sector educativo.

De acuerdo con la Procuraduría, la presentación de documentación adulterada constituye una violación a los principios éticos y legales que rigen el ejercicio de la labor pública, y por ese motivo la sanción busca garantizar la transparencia, así como el adecuado ejercicio de la función en el sector educativo.

¿Por qué fue destituido Makiey Guerrero Franco como docente en Bogotá?

Makiey Guerrero Franco fue destituido porque presentó documentos falsos para acreditar un título de especialización durante el proceso de vinculación como docente provisional en la Secretaría de Educación de Bogotá. Según la Procuraduría General de la Nación, nunca cursó estudios en la universidad que supuestamente avalaba su título, lo cual fue calificado como una falta gravísima cometida a título de dolo.

¿Qué consecuencias tiene presentar documentos falsos para trabajar en el sector educativo público?

Presentar documentos falsos para acceder a un cargo en el sector educativo público puede derivar en destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo específico y la calificación de la falta como gravísima. En este caso, la Procuraduría impuso una inhabilidad por diez años a Makiey Guerrero Franco, subrayando la importancia de la transparencia y la ética en la función pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.