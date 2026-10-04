Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la semana comprendida entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026, diferentes zonas de Bogotá y algunos municipios cercanos experimentarán cortes de agua debido a trabajos que ejecutará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la EAAB, esta suspensión temporal del servicio es necesaria tanto para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes, como para la instalación de accesorios y la realización de empates en la infraestructura de agua potable.

Sigue a PULZO en Discover

Los cortes afectan a localidades como Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy, Usme, Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, además de los municipios aledaños de Soacha, Gachancipá y Sopó. Las razones principales de las suspensiones varían: algunos sectores tendrán el servicio interrumpido por mantenimiento preventivo, mientras que otros requieren labores de empates de redes o instalación de válvulas y accesorios. Por ejemplo, en Suba, barrios como Canta Gallo y Mazurén serán afectados el lunes 5 de octubre a partir de las 11:00 p. m., con una duración estimada de seis horas, debido al mantenimiento preventivo. En contraste, sectores como Remanso en Puente Aranda afrontarán cortes de hasta 27 horas por trabajos de empates de redes de acueducto.

En los municipios, Gachancipá y Sopó estarán sin servicio desde las 11:00 a. m. del lunes, por un periodo de 24 horas debido a mantenimiento correctivo. En Soacha, varias zonas tendrán suspensión a partir de las 10:00 a. m. del martes, con duraciones similares y por razones como mantenimiento preventivo y correctivo.

La EAAB ha emitido una serie de recomendaciones específicas para las personas afectadas. Se aconseja llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso del agua en actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la entidad dispondrá del servicio de carrotanques prestando atención prioritaria a clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de público, los cuales pueden solicitar el suministro a través de la Acualínea 116.

Estos trabajos buscan evitar daños mayores y mejorar la calidad del servicio de suministro en Bogotá y los municipios aledaños. Por ello, la EAAB hace un llamado a la ciudadanía para programarse y tomar previsiones frente a estas eventualidades.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua entre el 5 y el 9 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información divulgada, los cortes de agua programados se concentrarán en localidades como Suba, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy, Usme, Chapinero, Ciudad Bolívar y Santa Fe, entre otras. Los detalles de los sectores y los horarios específicos están disponibles en el anuncio oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que busca informar anticipadamente a los usuarios para que tomen todas las previsiones necesarias durante la semana señalada.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja consultar los horarios de las suspensiones, llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y utilizar el agua de manera racional. También recomienda priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. En casos especiales, como hospitales, clínicas o centros de alta concentración de personas, se puede solicitar el servicio de carrotanque llamando a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z