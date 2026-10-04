Por: El Espectador

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La Defensoría del Espacio Público, conocida por sus siglas DADEP, anunció la entrega oficial del quinto bajopuente recuperado en Bogotá, ubicado en la quebrada Las Delicias, dentro de la localidad de Chapinero. Este proyecto permitió restaurar 20.784 metros cuadrados de espacio público que previamente enfrentaba problemas de deterioro en la infraestructura y afectaciones ambientales. De acuerdo con la entidad distrital, las condiciones iniciales incidían negativamente en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de quienes transitaban y disfrutaban de este espacio central para la comunidad.

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La restauración no solo abarcó arreglos sobre el sendero y los puentes que atraviesan la quebrada, sino que incluyó adecuaciones pensadas para el avistamiento de aves y la mejora en el acceso principal. Además, se adelantaron trabajos en la infraestructura, se instalaron nuevas luminarias, se aplicó paisajismo y se reforzó la señalización, según informó la Defensoría. Todos estos cambios se realizaron con una inversión superior a 600 millones de pesos e incluyeron la instalación de mobiliario urbano, como baños y un espacio comercial para fomentar la permanencia y el uso seguro en el área.

El alcalde Galán resaltó la participación activa de la ciudadanía, destacando que estas obras han sido posible gracias al liderazgo y el interés constante de la comunidad local. Así mismo, la Quebrada Las Delicias sigue consolidándose como un lugar de interés natural, turístico y cultural, contando con senderos ecológicos, vigías y quioscos miradores para quienes disfrutan de las caminatas.

En cuanto a la estrategia integral de recuperación de bajopuentes en Bogotá, el DADEP identificó 67 espacios bajo puentes, planteándose como meta la intervención de 22 de ellos durante el actual cuatrenio. No obstante, hay negociaciones en marcha para ampliar este impacto: el Distrito planea sumar 20 espacios gestionados por el sector privado, dos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y tres bajo la responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ascendiendo la proyección a 47 bajopuentes intervenidos.

A la fecha, cinco de estos espacios han sido entregados oficialmente, aunque, como informó El Espectador y confirmó Lucía Bastidas, directora de DADEP, la entrega de 10 bajopuentes prevista para 2025 no se cumplió. Bastidas aclaró que la meta real era entregar todos los espacios este año, y el aumento del salario mínimo obligó a renegociar tiempos y condiciones con el sector privado. No obstante, el compromiso es mantener los esfuerzos y cumplir la meta en curso.

¿Cuántos bajopuentes han sido recuperados en Bogotá recientemente?

A la fecha señalada en la información, Bogotá ha logrado la recuperación e intervención de cinco bajopuentes, de acuerdo con la Defensoría del Espacio Público. Este número hace parte de una meta mayor, que busca intervenir hasta 47 bajo puentes mediante esfuerzos públicos y privados en la ciudad.

¿Qué mejoras se hicieron en el bajopuente de la quebrada Las Delicias?

La intervención en el bajopuente de la quebrada Las Delicias incluyó la recuperación de infraestructura, iluminación, paisajismo y señalización, así como la adecuación de espacios para el avistamiento de aves, mejora del acceso principal, instalación de mobiliario urbano, baños públicos y un módulo comercial. Todo esto con el fin de incrementar la seguridad, el disfrute y el atractivo de la zona para la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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