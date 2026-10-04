Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella envió un claro mensaje frente a la lucha contra la corrupción en el Estado, fijando una posición contundente a través de un comunicado oficial sobre las presuntas irregularidades detectadas en distintas instituciones públicas. En el documento, De la Espriella anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y asignó responsabilidades directas a la nueva secretaria de Transparencia, la magistrada Cristina Lombana, quien será la encargada de liderar la ofensiva anticorrupción desde el Gobierno bajo el título de "zarina anticorrupción con carácter de hierro", según palabras del mandatario.

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El presidente detalló que, durante la última semana, sostuvo reuniones privadas con varios alcaldes y gobernadores para discutir medidas concretas frente a los casos denunciados. De acuerdo con el comunicado citado por El Espectador, De la Espriella no dejó dudas sobre su postura y afirmó enfáticamente que no tolerará desfalcos: "permitirá que se roben un solo peso". Además, evidenció el contraste entre el ánimo de los asistentes cuando se anuncian inversiones frente al silencio incómodo que surge al referirse a la vigilancia sobre el uso de recursos públicos, un silencio que, en sus palabras, es “el termómetro” de las intenciones reales de algunos funcionarios.

Uno de los episodios más recientes fue su visita a Sincelejo, donde cuestionó de manera abierta la integridad del alcalde Yahir Acuña, recordándole los antecedentes e investigaciones en su contra y preguntando cómo pretende recibir recursos públicos sin controles. En Montería, el foco estuvo en la Universidad de Córdoba y su rector, Jairo Torres Oviedo, a quien acusó de modificar estatutos para perpetuarse en el cargo. Allí, instruyó al Ministerio de Educación a ejercer vigilancia sobre los procesos electorales y estatutarios de la universidad, y solicitó a la Procuraduría y Fiscalía General dar prioridad a las investigaciones disciplinarias y penales contra el rector.

Casos similares emergen en la Universidad de Pamplona, donde el Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez y desde donde se reportan denuncias de manejos contractuales y presiones externas en la contratación. La intervención del presidente se extendió también al caso del exdirector de bomberos, Germán Miranda, destituido tras presuntas actuaciones corruptas que provocaron la pérdida de confianza del Ejecutivo.

De la Espriella enfatizó la importancia de establecer responsabilidades respetando la presunción de inocencia, pero dejando claro que la confianza es clave para permanecer en cargos públicos. Además, reveló detalles sobre un millonario contrato interadministrativo del anterior gobierno en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la Universidad de Pamplona, hecho que suma al mapa de irregularidades que su administración busca desmontar.

¿Qué acciones concretas tomará el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción?

El Bloque de Búsqueda contra la Corrupción fue creado como una instancia especializada para identificar y enfrentar posibles hechos de corrupción en las entidades públicas, según el comunicado del presidente De la Espriella. Cristina Lombana, designada como secretaria de Transparencia, encabezará este equipo, que trabajará con el apoyo de distintos ministerios y organismos de control para priorizar investigaciones, ejercer vigilancia y garantizar que los responsables sean sancionados.

¿Cuáles son las principales irregularidades denunciadas en universidades como Córdoba y Pamplona?

Las denuncias mencionadas por el presidente Abelardo de la Espriella incluyen la alteración de estatutos para la reelección de rectores, manejos contractuales cuestionables y la influencia de agentes externos en los procesos de contratación y burocracia. Tanto en la Universidad de Córdoba como en la de Pamplona, las investigaciones buscan esclarecer responsabilidades y evitar que estas instituciones continúen siendo, según el mandatario, refugio de la corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.