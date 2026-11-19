Una nueva operación aérea de las Fuerzas Militares se llevó a cabo en el suroccidente del país, luego de que el Gobierno ordenara otro despliegue contra estructuras señaladas de actividades narcoterroristas. El anuncio se conoció durante la noche del miércoles 18 de noviembre.

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(Vea también: “Letalidad nunca antes vista”: De la Espriella anunció nuevo bombardeo, con firma de proyectil incluida)

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la acción militar, que tuvo lugar en el departamento del Valle del Cauca. Con este procedimiento, las operaciones de bombardeo ordenadas durante su administración llegaron a diez, de acuerdo con el recuento divulgado por La FM.

Por ahora, no se conocen detalles sobre el grupo armado al que estaba dirigido el ataque, el punto exacto en el que se desarrolló ni las posibles afectaciones que dejó. El mandatario explicó que primero debe consolidarse la información operacional para entregar un reporte completo.

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“Una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación”, manifestó De la Espriella al referirse al nuevo bombardeo.

La acción se conoció pocas horas después de otra ofensiva de las autoridades contra organizaciones delincuenciales. Se trata de la denominada megatoma, desarrollada mediante los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana, que dejó 64 personas capturadas y cinco estructuras criminales afectadas.

Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca. Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación. ¡Firme por la Patria! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

Los bombardeos hacen parte de la ofensiva contra grupos armados

El nuevo ataque se suma a una serie de operaciones aéreas adelantadas en diferentes departamentos desde agosto de 2026. Los objetivos han sido estructuras del Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, según los reportes de las autoridades.

Entre los procedimientos recientes figura el realizado el 10 de noviembre en zona rural de Tarazá, Antioquia. Allí, la operación Nehemías estuvo dirigida contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo y dejó ocho integrantes muertos, según el balance relacionado por La FM.

También se encuentra la operación Orión, ejecutada el 5 de octubre en Cumaribo, Vichada, contra integrantes de las disidencias. Aunque ocurrió semanas atrás, sus detalles se conocieron públicamente el 13 de noviembre, cuando el Comando General de las Fuerzas Militares se pronunció sobre el procedimiento.

Con el nuevo despliegue en el Valle del Cauca, el Gobierno suma otro ataque aéreo a su estrategia contra las organizaciones armadas ilegales. Se espera que el reporte oficial permita establecer el alcance de esta última operación y las consecuencias que dejó en la zona intervenida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.