El presidente Abelardo de la Espriella anunció que autorizó un nuevo bombardeo contra una estructura narcoterrorista en Colombia. Según informó el mandatario, la operación militar se ejecutó durante la noche de este martes 10 de noviembre y terminó exactamente a las 10:17 p. m.

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(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que dio la autorización desde las primeras horas del día y anticipó que entregará detalles de la operación este miércoles, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

El mandatario no reveló, por ahora, en qué región del país se desarrolló la acción militar ni cuál fue la organización armada contra la que estuvo dirigida. Tampoco entregó un balance de personas muertas, capturadas o material incautado.

Este es su anuncio:

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO! Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m. Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo. ¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria. Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista. ¡NUESTRA RESPUESTA SEGUIRÁ SIENDO FIRME Y CONTUNDENTE! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Abelardo de la Espriella anticipó detalles del bombardeo

En su mensaje, el presidente explicó que informará al país sobre tres aspectos centrales de la operación: la región en la que se llevó a cabo, el grupo narcoterrorista al que pertenecía el objetivo y el resultado del ataque.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá la ofensiva militar contra las organizaciones criminales.

“¡No vamos a parar! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria”, manifestó.

Otro detalle que llamó la atención fue la firma de la bomba que se lanzó. De la Espriella publicó la foto del momento en el que escribía en el misil. La imagen alcanza a mostrar: “Bienvanidos…”

De la Espriella habló de una respuesta más letal contra el narcoterrorismo

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a las organizaciones armadas ilegales y aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil tendrán una respuesta contundente por parte de su administración.

“Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su Gobierno mantendrá la estrategia de confrontación contra esas estructuras y cerró su publicación con la frase que ha acompañado varios de sus mensajes: “¡Bienvenidos a la patria milagro!”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.