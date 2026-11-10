Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El medio digital Tercer Canal denunció públicamente una situación de intimidación que involucró una amenaza directa contra su equipo periodístico. Según lo relatado por Tercer Canal, la llamada amenazante se produjo al mediodía del lunes 9 de noviembre y el hecho fue dado a conocer este martes mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Durante la conversación, una persona cuya identidad no ha sido establecida lanzó una advertencia contundente: “Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos”. Frente a la gravedad de este incidente, el medio informó que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando de manera expresa que se aceleren las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables de la llamada y establecer las motivaciones detrás de la intimidación.

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Tercer Canal destacó que esta amenaza no debe ser vista como un hecho aislado. El medio subrayó que el episodio ocurre en un contexto donde otros medios de comunicación en Colombia han sido blanco de amenazas y alertas similares. En su pronunciamiento, Tercer Canal reafirmó públicamente su decisión de continuar con su labor informativa, pese a los intentos de intimidación. La denuncia se produce después de que Caracol Televisión experimentara la evacuación preventiva de sus instalaciones en Bogotá, tras recibir una alerta de posible amenaza, y Caracol Radio y RCN también se vieran envueltos en advertencias de la misma índole.

De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fue alertado sobre un posible plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigido contra las sedes tanto de Caracol como de RCN. No obstante, la FLIP aclaró que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna relación directa entre esos planes y la llamada intimidatoria recibida por Tercer Canal.

Estos hechos han provocado reacciones de rechazo por parte de varias instituciones y organizaciones. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han expresado su preocupación y solicitaron que se adelanten las acciones de investigación necesarias. Así mismo, la FLIP pidió aplicar medidas de protección para los periodistas y trabajadores afectados mientras avanza el esclarecimiento de los hechos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las intimidaciones y solicitó garantías para que el periodismo se ejerza de manera libre y segura. También la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó respaldo y solidaridad con los medios implicados y sus equipos de trabajo. En medio de esta coyuntura, Tercer Canal agradeció el respaldo de la audiencia y recalcó su compromiso de seguir informando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué respondió la Fiscalía a la denuncia del Tercer Canal por amenazas?

Tercer Canal informó que, tras recibir la llamada intimidatoria, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la información divulgada no se detalla ninguna respuesta específica de la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones o medidas adoptadas. El medio solo señaló que ha solicitado que las autoridades agilicen las indagaciones para identificar a los responsables.

¿Qué significa FLIP y cuál es su papel frente a las amenazas a medios en Colombia?

FLIP corresponde a la Fundación para la Libertad de Prensa. Su papel, como se menciona en el texto, es monitorear y divulgar alertas sobre amenazas a la prensa en Colombia, además de solicitar medidas de protección para los periodistas y trabajadores de medios afectados mientras se esclarecen estos hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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