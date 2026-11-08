Por: El Espectador

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Las amenazas que obligaron a evacuar la sede de Caracol Televisión en la noche del 7 de noviembre pusieron en alerta a los principales medios de comunicación de Colombia. De acuerdo con la información comunicada a los medios y al Gobierno Distrital por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, existían graves advertencias de posibles atentados terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigidas tanto a Noticias Caracol como a RCN y Semana. Ante esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó aumentar significativamente la seguridad en cada uno de estos medios y en sus alrededores. El mandatario, desde sus cuentas en redes sociales, manifestó de manera contundente que no permitirá que "el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano", y aseguró que se desplegarán todas las capacidades del Estado para proteger a periodistas, trabajadores y familias que integran los equipos de estos medios.

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Nuevas amenazas, que también tocaron a Caracol Radio y a otros medios, llevaron a que se activaran protocolos internos de seguridad y a que se fortaleciera la coordinación con las autoridades nacionales y locales. De acuerdo con la propia Caracol Televisión, el canal fue alertado por entidades oficiales sobre una supuesta intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones. Esto llevó a la rápida evacuación como medida preventiva y a la revisión de sus instalaciones por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, que poco después anunció que "al momento no hay evidencia de explosivos ni en las inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión".

Por su parte, Caracol Radio, emisora perteneciente al grupo Prisa, confirmó que fue notificada sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede. De inmediato, la emisora también puso en marcha todas las acciones necesarias para salvaguardar a su personal, actuando siempre en conjunto con las autoridades locales competentes. Las voces de apoyo y rechazo a las amenazas no se hicieron esperar en los diferentes escenarios políticos. Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, calificó estas intimidaciones como ataques contra la democracia y la libertad de prensa, y enfatizó la importancia de no permitir que "el miedo se imponga en Colombia".

El respaldo desde las instituciones, sumado a la rápida reacción de las autoridades y los mismos medios, buscó enviar un mensaje de resistencia ante cualquier intento de intimidar al periodismo y acallar a los medios de comunicación colombianos, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a informar.

¿Por qué el ELN amenazó a Caracol Televisión, RCN y Semana según el presidente De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó las amenazas y posibles atentados contra las instalaciones de Caracol Televisión, RCN y Semana al Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el mandatario, la inteligencia estatal había detectado alertas sobre eventuales acciones terroristas del ELN con el aparente objetivo de intimidar y silenciar al periodismo colombiano. La reacción del Estado fue reforzar la seguridad en los medios señalados para preservar su labor informativa.

¿Qué medidas de seguridad implementaron medios como Caracol Televisión tras las amenazas?

Tras ser informados por las autoridades sobre la posible amenaza de grupos ilegales, Caracol Televisión y otros medios como Caracol Radio activaron sus protocolos internos de seguridad. En el caso de Caracol Televisión, esto incluyó la evacuación preventiva de su sede y la coordinación inmediata con la Policía Metropolitana, que revisó las instalaciones y descartó la presencia de explosivos. Estas acciones buscaron prevenir cualquier riesgo para periodistas y trabajadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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