Un episodio de intolerancia y riesgo vial quedó registrado en video en el sur de Bogotá. Un taxista fue señalado de conducir en contravía por la calle 55 sur con carrera 24 y, cuando una mujer le reclamó por la maniobra, habría reaccionado con insultos y amenazas.

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Las imágenes, difundidas por la cuenta ‘Pasa en Bogotá’, muestran el momento en que el conductor se moviliza en sentido contrario al establecido, poniendo en riesgo a los demás actores viales que transitaban por el sector.

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La situación escaló cuando la mujer que iba en otro automóvil le hizo el reclamo. Según el registro, el taxista respondió con varios improperios y continuó la confrontación.

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El episodio no terminó con los insultos. Metros más adelante, el conductor se bajó del taxi y, de acuerdo con el video, comenzó a intimidar a las personas del otro automóvil con un arma cortopunzante.

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En medio de la discusión, el hombre lanzó nuevas amenazas, pese a que en el lugar había niños y a que dentro del vehículo de servicio público permanecían pasajeros. “Lo mando para el hospital y ojalá me demande”, se le escucha decir mientras sostiene el cuchillo y amedrenta a los afectados.

Aunque el enfrentamiento no pasó a una agresión física, la actitud del conductor generó temor entre las personas involucradas. Finalmente, el taxista regresó al vehículo y se retiró del lugar con los pasajeros que transportaba, quienes, según el relato, también estaban asustados por lo ocurrido.

La publicación provocó rechazo entre usuarios de redes sociales. Una de las personas afectadas calificó al conductor como un “peligro para la sociedad” y cuestionó que continuara prestando el servicio de transporte público individual.

En el video quedaron registradas las placas del vehículo: TAS 870, información que podría facilitar su identificación en caso de que las personas afectadas presenten una denuncia. A raíz de lo sucedido, usuarios de redes sociales hicieron un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía Nacional para que se investigue el comportamiento del conductor y se determinen las medidas correspondientes.

Por ahora, no se conoce si las víctimas formalizaron una denuncia ni si las autoridades iniciaron alguna actuación frente a este caso.

¿De cuánto es la multa por conducir en contravía?

Conducir en sentido contrario al establecido constituye una infracción de tránsito de alto riesgo, pues puede ocasionar choques frontales, atropellamientos y accidentes con consecuencias graves.

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El Código Nacional de Tránsito contempla esta conducta en la infracción D03, que sanciona a quienes transitan por una vía, calzada o carril en sentido contrario al establecido. De acuerdo con el valor suministrado para este caso, la multa asciende a $ 1.266.100, además de la posible inmovilización del vehículo, según las condiciones previstas en la normativa.

A esto se podrían sumar otras consecuencias si las autoridades establecen que el conductor incurrió en amenazas o intimidaciones con un arma cortopunzante. La eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas, la denuncia y la calificación jurídica que realice la Fiscalía.

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