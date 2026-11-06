Por: Portal Bogotá

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Para este sábado 7 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa vuelve a ser relevante para quienes se movilizan por Bogotá, en especial para taxis, vehículos de transporte especial y vehículos de carga. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha publicado el calendario actualizado de restricciones, con la advertencia de agendarse con tiempo para evitar sanciones económicas y otros inconvenientes durante la jornada. Es importante recordar que, tal como señala la SDM, la restricción de pico y placa no aplica para vehículos particulares en Bogotá durante los sábados, lo cual facilita la movilidad de este tipo de transporte en la ciudad en este día específico.

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En lo referente a taxis, la medida de pico y placa estará vigente desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Según la SDM, los taxis habilitados para circular este sábado 7 de noviembre serán aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por lo que es clave que los conductores consulten previamente el número de su placa para evitar infracciones. Similar situación ocurre con los vehículos especiales de servicio de transporte, conocidos como placa blanca, que también tienen restricción de movilidad de lunes a sábado, con el mismo horario que los taxis. Estos vehículos, según las directrices publicadas por la entidad, podrán circular este sábado siempre y cuando su placa finalice en uno de los dígitos anteriormente mencionados.

En el caso de los vehículos de carga con una antigüedad superior a 20 años, la medida de pico y placa se aplica los sábados desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Para esta fecha en concreto, la restricción permite la circulación de aquellos vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9, de acuerdo con la SDM. Cabe destacar que esta limitación no aplica en domingos ni días festivos.

Por último, la SDM reitera la posibilidad de exención del pico y placa para quienes se registren en su plataforma y accedan al Pico y Placa Solidario, el cual le permite a los conductores, previo pago, circular sin restricción por la ciudad. Este mecanismo resulta útil para quienes requieren movilizarse de manera continua y buscan alternativas dentro del marco legal definido por la autoridad de movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario de pico y placa para taxis y vehículos especiales en Bogotá el 7 de noviembre de 2026?

El horario de pico y placa para taxis y vehículos de servicio especial en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Movilidad, será de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche el sábado 7 de noviembre de 2026. Solo podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos autorizados para ese día.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Bogotá los sábados?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares están exentos de la medida de pico y placa los sábados en Bogotá. Además, quienes se registren y paguen el Pico y Placa Solidario pueden circular sin restricciones, según las condiciones establecidas por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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