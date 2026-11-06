Por: Portal Bogotá

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En la lucha constante por combatir el hurto de celulares en Bogotá, el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” adelantó un importante operativo en el sector de La Pajarera, ubicado en la carrera 91 con calle 136, en la localidad de Suba. De acuerdo con información de la Alcaldía, este procedimiento tuvo como principales enfoques la detección de celulares robados, la verificación de su procedencia y la lucha contra la comercialización ilegal de estos dispositivos. Durante cerca de cuatro horas, las autoridades recorrieron los establecimientos comerciales del sector, registrando minuciosamente los dispositivos ofrecidos y revisando la documentación presentada por quienes los tenían en su poder.

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Según confirmó la Policía de Bogotá, gracias a este operativo fueron incautados 42 teléfonos celulares. La revisión de 1.500 dispositivos permitió localizar 12 celulares con irregularidades en el código IMEI, es decir, el número de identificación único para cada equipo móvil. Algunos de estos teléfonos tenían reporte de hurto, mientras que otros presentaban alteraciones en su sistema de identificación. Los dispositivos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

A lo anterior se suman otros 30 teléfonos retirados por la Policía bajo la aplicación de la Ley 1801 de 2016, pues quienes los portaban no pudieron justificar su procedencia legal. En uno de los locales intervenidos, la persona encargada optó por huir durante el procedimiento de inspección. Como consecuencia, nueve celulares más fueron decomisados en ese sitio.

Entre los 40 establecimientos comerciales inspeccionados, 12 fueron objeto de suspensión temporal de sus actividades económicas debido a irregularidades en los documentos necesarios para funcionar. En el transcurso del operativo, dos ciudadanos llegaron al lugar para denunciar el robo reciente de sus teléfonos, pues la geolocalización indicaba que estos se encontraban en La Pajarera, lo que permitió reforzar la acción policial en la zona.

Las secretarías distritales de Seguridad y Gobierno, la Policía de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos y otras entidades participaron en el operativo, con el objetivo de asegurar la legalidad de los dispositivos y localizar posibles puntos de venta de celulares hurtados. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, estas acciones buscan debilitar las dinámicas delictivas que facilitan el hurto y la receptación —compra o almacenamiento de objetos robados— de celulares en Bogotá.

Además, las autoridades recordaron la importancia de denunciar de inmediato cualquier hurto de dispositivos móviles, ya que el reporte rápido facilita la verificación del IMEI y contribuye a los procesos de investigación para ubicar responsables. El operativo en La Pajarera se suma a otros recientes, como la intervención realizada hace un mes en la Calle 13, también con participación de diferentes autoridades municipales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el operativo contra el hurto de celulares en La Pajarera de Suba?

El operativo consistió en una inspección durante varias horas de los establecimientos de La Pajarera, verificando la procedencia de 1.500 celulares. Según la Policía de Bogotá, se incautaron 42 teléfonos por irregularidades en el IMEI y falta de documentación, se retiraron otros 30 dispositivos por no justificar su origen y 12 comercios fueron suspendidos temporalmente por problemas con sus documentos legales.

¿Por qué es importante denunciar el robo de celulares y qué es el IMEI?

La denuncia rápida del hurto de un celular permite a las autoridades rastrear el dispositivo y vincularlo a procesos de investigación. El IMEI, o International Mobile Equipment Identity, es el identificador único de cada equipo, clave para localizar celulares robados y comprobar su legalidad de acuerdo con los reportes de la Policía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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