Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a conocer tres nuevas intervenciones artísticas que se suman al proyecto Museo Abierto de Bogotá en la localidad de Suba, completando así un total de 19 obras de arte urbano en espacios públicos de este sector de la ciudad, según información oficial divulgada en la página de la Alcaldía de Bogotá (‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’). Estas creaciones fueron realizadas con la participación de las comunidades locales, integrando memorias e identidades propias de los habitantes de Suba. Los recorridos para visitar estas obras, tanto a pie como en bicicleta, serán gratuitos y abiertos al público el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.

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Las nuevas intervenciones tuvieron lugar en el Puente de la Vida, ubicado en la calle 145 con avenida Suba, bajo la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026 – Fase II, con el lema "Todas las culturas cuentan". Las agrupaciones artísticas responsables —Alquimia Creativa, Lumbre y Hojalata Crew— trabajaron en conexión directa con el contexto local. Alquimia Creativa propuso ‘Suba es una chaza gigante’, una obra que destaca las chazas y el comercio informal como componentes cruciales de la identidad cultural de Suba, visibilizando historias y prácticas cotidianas de la comunidad. Por su parte, Lumbre —agrupación de mujeres artistas— realizó ‘Flores de Tibabuyes: lugar de encuentros y oficios’, que resignifica el espacio mediante símbolos ancestrales y narrativas visuales inspiradas en el pueblo muisca. Hojalata Crew presentó ‘En búsqueda de Morfeo’, intervención artística orientada a reflexionar sobre la salud mental, sueños y el cuidado del espacio público, utilizando la figura mitológica de Morfeo como eje conceptual.

Estas acciones artísticas refuerzan el trabajo de la primera fase de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba, desarrollada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1077-2025 entre Idartes y el Fondo de Desarrollo Local de Suba. En total, han participado colectivos como Barrio Vivo, LEAR, Oasis Crew, Subamos el Color, Colores Latinos, Jah Soldiers Crew, Colectivo Subiendo Loma, Deer, Croma Crew, ALKID91, DLC, Del Gris ReverdecER, VMA Crew, SIC Estudios, Deguantes y Alza2. Las temáticas abordadas incluyen memoria ancestral, identidades locales, resiliencia, cuidado ambiental, salud mental, juventudes, hip hop y recuperación del espacio público.

Las agrupaciones desarrollaron sus propuestas a partir de laboratorios de cocreación junto a la comunidad en distintos puntos de Suba, incorporando de manera participativa sus historias y necesidades, lo que fortalece la apropiación social de los espacios y reafirma el arte urbano como vía de construcción colectiva de memoria e identidad territorial.

¿Cuáles son las obras del Museo Abierto de Bogotá que se pueden ver en Suba?

En Suba se pueden ver 19 obras del Museo Abierto de Bogotá, creadas por agrupaciones como Alquimia Creativa, Lumbre, Hojalata Crew y otros colectivos. Las intervenciones exploran temas como memoria, comercio local, salud mental, patrimonio natural y comunidad, según información de Idartes y la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo puede la comunidad participar en los recorridos gratuitos por el Museo Abierto de Bogotá en Suba?

La comunidad puede participar en los recorridos gratuitos a pie y en bicicleta, programados para el 7 y 8 de noviembre de 2026. Los interesados simplemente deben acercarse a los puntos de encuentro indicados en los horarios establecidos y disfrutar de la experiencia, de acuerdo con la programación mencionada en la página de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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