Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá sigue abriendo espacios para la memoria y el reconocimiento del patrimonio cultural, con iniciativas que involucran a sus habitantes en cada etapa del proceso. Este es el caso del recorrido por el barrio Eduardo Santos, evento que se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, entre las 4:00 y las 6:00 p. m., liderado por las participantes del Laboratorio de Barriografías 2026. Esta actividad forma parte del programa Narrativas Patrimoniales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), según información publicada por el propio IDPC, y se inscribe en la programación del Bazar Patrimonial: Callejón de la memoria en el barrio Eduardo Santos, el cual requerirá inscripción previa para participar.

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Durante cinco meses, las integrantes del laboratorio llevaron a cabo una rigurosa investigación. Revisaron fuentes históricas y fotográficas, analizaron otros documentos relevantes y sostuvieron diálogos directos con habitantes del sector. A partir de este acercamiento, lograron identificar lugares y prácticas significativas que han dado forma a la vida cotidiana del barrio Eduardo Santos. Desde el comercio tradicional, pasando por oficios como el de los sobanderos —personas reconocidas en el barrio por su rol en prácticas tradicionales de salud—, hasta espacios dedicados a la gastronomía y edificaciones emblemáticas que conforman la historia arquitectónica local, el recorrido busca visibilizar aspectos menos conocidos, pero esenciales, de la identidad de este sector bogotano.

El evento se extenderá más allá de la visita guiada y sumará otras actividades propias de la cultura popular, tales como gastronomía local, viejoteca (espacio para los adultos mayores con música y baile que evoca otras épocas), bingo y juegos tradicionales que incluyen parqués, trompo, yo-yo y ajedrez. Todo esto enmarcado en la intención de fortalecer los lazos comunitarios y preservar el patrimonio intangible del barrio. El punto de encuentro está establecido en la Diagonal 4A No 14-27, justo frente al Edificio Los Comuneros, según información suministrada por el IDPC.

De esta forma, el Bazar Patrimonial: Callejón de la memoria en el barrio Eduardo Santos emerge como una oportunidad para que la comunidad y quienes deseen asistir reconozcan el valor de la memoria colectiva y el vínculo con el territorio a través de la cultura y la participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales incluye el recorrido Barriografías en el barrio Eduardo Santos?

El recorrido ofrece la posibilidad de descubrir comercios tradicionales, oficios arraigados como el de los sobanderos, espacios de gastronomía local y edificaciones emblemáticas del barrio. Además, se desarrollan actividades culturales como viejoteca, bingo, baile y juegos tradicionales como parqués, trompo, yo-yo y ajedrez, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Dónde y cuándo será el Bazar Patrimonial: Callejón de la memoria en el barrio Eduardo Santos?

El Bazar Patrimonial tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 2026, de 4:00 a 9:00 p. m. El recorrido guiado por los participantes del Laboratorio de Barriografías 2026 se realizará entre las 4:00 y las 6:00 p. m. El punto de encuentro es Diagonal 4A No 14-27, frente al Edificio Los Comuneros, según datos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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