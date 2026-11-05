Por: Caracol TV

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Desde el 1 de noviembre, más de 714.000 personas en Bogotá pueden acceder a una nueva recarga de pasajes gratis para movilizarse en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Integración Social, esta estrategia forma parte del programa Ingreso Mínimo Garantizado y tiene como objetivo reducir el gasto en transporte de los hogares en situación económica complicada. Para este mes, se destinaron $10.800 millones a cubrir la recarga de pasajes, concentrándose en grupos como adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en condición de pobreza, habitantes de calle que utilizan alojamiento social y quienes residen en pagadiarios.

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La asignación de viajes gratuitos varía según la condición socioeconómica y las características de cada persona beneficiaria. Esta distribución se realiza de forma automática, siguiendo criterios predefinidos, por lo que no es necesario inscribirse cada mes, aunque sí se deben cumplir los pasos de activación. Según datos de Integración Social, el beneficio llega a 714.546 personas para noviembre, con grupos como adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad entre los principales receptores. Por ejemplo, a las personas mayores de la Comunidad del Cuidado les corresponde una inversión de $3.547 millones, mientras que para las personas que viven en pagadiarios se asignaron $4.330 millones; asimismo, en personas con discapacidad la inversión asciende a $2.922 millones.

Para disfrutar de los pasajes gratuitos, los usuarios deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada y activa, que permite identificar a cada beneficiario en las bases de datos de Integración Social. La personalización puede hacerse sin costo en puntos de Recaudo Bogotá; quienes aún tengan tarjetas sin personalizar deben completar el trámite y esperar la actualización en las bases de datos. Para activar los pasajes mensuales, es necesario acercarse a taquillas de TransMilenio o utilizar los puntos automáticos de recarga siguiendo una serie de pasos, desde insertar la tarjeta hasta confirmar la operación.

Es fundamental usar adecuadamente el beneficio; la falta de activación durante tres meses consecutivos puede causar la suspensión. Si esto sucede, los interesados deben acercarse a las subdirecciones de Integración Social para pedir el levantamiento de la suspensión. Para consultar la condición de beneficiario, se puede contactar la línea 601 380 8330, opción 6, o visitar las subdirecciones locales de la entidad, según información de la Secretaría Distrital de Integración Social y Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si soy beneficiario de los pasajes gratis de TransMilenio en Bogotá?

Para aclarar dudas sobre la inclusión en el programa de pasajes gratis, usted puede consultar en las subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social o comunicarse con la línea 601 380 8330, opción 6. Además, en los canales oficiales de la entidad se publica información relevante para verificar su condición de beneficiario.

¿Qué se necesita para personalizar la tarjeta TuLlave y acceder a los pasajes gratis?

Tener una tarjeta TuLlave personalizada y activa es indispensable para beneficiarse de los pasajes gratuitos. La personalización no tiene costo y se realiza en puntos habilitados por Recaudo Bogotá. Esto permite relacionar su identidad con las bases de datos oficiales, asegurando que pueda recibir y activar los beneficios del programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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