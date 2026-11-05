Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anunció la ampliación del plazo para inscribirse en la II Gala de Reconocimiento por el Buen Trato 2026, un evento que tiene como propósito destacar a las personas, organizaciones y comunidades que trabajan a favor del cuidado, la convivencia y la prevención de violencias en Bogotá. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este reconocimiento, denominado "Bogotá Cuida, Bogotá Reconoce", ahora recibirá postulaciones hasta el 9 de noviembre de 2026, lo que posibilita que más proyectos y experiencias territoriales se sumen al proceso.

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La importancia de la gala radica en la visibilización de iniciativas que aportan a mejorar los entornos en la ciudad, promoviendo la cultura del cuidado y generando transformaciones positivas, especialmente en la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Según explica la SDIS, la invitación está dirigida a quienes han desarrollado experiencias con enfoque de género, diferencial y territorial, que ayuden al fortalecimiento del rol cuidador, fomenten el buen trato y prevengan la violencia.

Para que una experiencia pueda ser postulada, debe cumplir una serie de requisitos muy precisos: haber sido implementada durante al menos tres meses consecutivos en 2026, contar con soportes visuales y datos verificables, tener documentación clara y garantizar su aplicabilidad territorial o comunitaria. Además, se exige que estos proyectos evidencien un trabajo basado en la inclusión y en la diversidad de contextos locales.

La SDIS explica que las personas interesadas deberán diligenciar el formulario dispuesto para la inscripción y tener listos los documentos de soporte, como fotografías, folletos, portafolios de evidencias u otros materiales en formatos JPG o PDF, que no superen los 20 MB de peso. Esta información fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la SDIS, donde se reafirma que la convocatoria estará abierta del 21 de octubre al 9 de noviembre de 2026. Esta segunda edición de la gala busca fortalecer la cultura del respeto, el buen trato y el cuidado en Bogotá, al tiempo que invita a inspirar y transformar otros territorios a través del ejemplo de quienes lideran proyectos de convivencia y protección comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postular una experiencia a la II Gala de Reconocimiento por el Buen Trato 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, los proyectos postulados deben haberse desarrollado durante mínimo tres meses continuos en 2026, contar con evidencias visuales y datos verificables, estar documentados de manera clara, tener aplicabilidad territorial o comunitaria e incorporar enfoques de género, diferencial y territorial. Adicionalmente, se deben adjuntar soportes como fotografías o folletos en los formatos y tamaños establecidos.

¿Hasta cuándo se pueden inscribir iniciativas en la gala «Bogotá Cuida, Bogotá Reconoce» y cómo se realiza la inscripción?

Según la información oficial recopilada por "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", el plazo para inscribir experiencias está abierto hasta el 9 de noviembre de 2026. La inscripción se debe hacer a través del formulario disponible en línea, después de preparar los soportes necesarios en formato JPG o PDF, con un peso máximo de 20 MB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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