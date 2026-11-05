Por: El Espectador

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Bogotá, reconocida por sus fuertes retos en movilidad, enfrenta este jueves 5 de noviembre una jornada marcada por la congestión en sus principales corredores viales y por medidas que buscan regular el flujo vehicular. De acuerdo con lo reportado por los servicios de movilidad y las actualizaciones en tiempo real de El Espectador, la capital amanece con varias novedades relevantes para los ciudadanos que necesitan planificar sus desplazamientos.

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Una de las incidencias más importantes reportadas en la mañana es un choque entre un tractocamión y un automóvil sobre la avenida Centenario en sentido oriente, a la altura de la carrera 135. Según el informe, este accidente ha provocado un tráfico lento, pues dos carriles de la calzada quedaron afectados, generando mayores demoras para quienes transitan por esa vía. Ante este tipo de situaciones recurrentes, la recomendación para los viajeros es consultar constantemente los informes oficiales y considerar rutas alternas, ya que las demoras pueden extenderse por varias horas.

La ciudad también mantiene su política de restricción vehicular conocida como ‘pico y placa’, destinada a mitigar la congestión producida por la alta circulación de automóviles particulares y taxis. Para este jueves 5 de noviembre, la medida aplica para vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, en horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En cuanto a los taxis, la restricción se dirige a aquellos con placas finalizadas en 5 y 6. Esta información, proporcionada por El Espectador, es fundamental para evitar sanciones y contribuir con la movilidad colectiva.

Por otra parte, el sistema de transporte masivo Transmilenio reporta una operación normal en todas sus líneas al inicio del día. Esto representa una opción viable para quienes decidan dejar el carro en casa y aprovechar el sistema público ante los inconvenientes de tránsito en las vías principales. Es importante recordar que Transmilenio es el sistema de transporte masivo que conecta distintos puntos de la ciudad y suele ser la alternativa más eficiente en jornadas de alta congestión vehicular.

En síntesis, la ciudad enfrenta el reto cotidiano de movilizar a millones de personas entre obras, accidentes y medidas restrictivas. Mantenerse informado, acatar la regulación vigente y utilizar el transporte público son estrategias esenciales para reducir el impacto del tráfico y moverse con mayor facilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas con restricción por pico y placa en Bogotá hoy jueves 5 de noviembre?

Las placas restringidas en Bogotá este jueves 5 de noviembre son las que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 para vehículos particulares, mientras que para taxis aplica la restricción a los que finalizan en 5 y 6. Esta regla funciona desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

¿Cuál es la situación de movilidad en la avenida Centenario hoy por la mañana?

De acuerdo con los reportes de movilidad reseñados por El Espectador, la avenida Centenario registra tráfico lento hacia el oriente debido a un choque entre un tractocamión y un automóvil en la carrera 135, lo que mantiene dos carriles de la calzada afectados y complica el desplazamiento por este importante corredor vial de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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