La muerte de María Alejandra Esquín, una creadora de contenido de 24 años conocida como ‘Baby Demoni’, continúa rodeada de interrogantes. La joven fue encontrada sin vida en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá, en octubre de 2025. Aunque inicialmente su expareja, Miguel Ángel López, conocido como ‘Samor One’, sostuvo que la joven se autolesionó, nuevos elementos entregados a la Fiscalía ponen en duda esa versión.

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Uno de los documentos que podría tener relevancia en el proceso es el resultado de una necropsia psicológica practicada a la víctima. Según información conocida por El Tiempo, el análisis concluyó que no se encontraron antecedentes personales ni indicadores suficientemente consistentes que permitieran identificar una conducta suicida.

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El informe también recogió testimonios de familiares y personas cercanas, quienes describieron a María Alejandra como una joven con proyectos, vínculos significativos y planes a futuro. Además, señalaron que no conocían antecedentes de ideación suicida, intentos de autolesión o atención en salud mental.

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A esto se suma el dictamen de Medicina Legal, que estableció que la causa de muerte fue una asfixia por compresión extrínseca del cuello, es decir, una presión externa que habría provocado su fallecimiento el 14 de octubre de 2025.

Los abogados Lina Sandoval y Mauricio Pava, representantes de Yenny Aurora Esquín, madre de la joven, consideran que los nuevos elementos deben ser examinados por las autoridades y sostienen que la muerte podría corresponder a un feminicidio.

La defensa entregó a la Fiscalía un conjunto de documentos que reúne registros, entrevistas y análisis forenses. Según Sandoval, el material plantea elementos que cuestionarían la hipótesis de suicidio y que coincidirían con aspectos de los dictámenes médico-legales y psicológicos.

“Esta hipótesis coincide con aspectos relevantes de la necropsia y la autopsia psicológica forense y exige que se profundice en el esclarecimiento de los hechos”, manifestó la abogada, citada por El Tiempo.

Entre las pruebas aportadas se encuentran 56 archivos y cinco entrevistas a personas cercanas a María Alejandra. En sus relatos, algunos allegados describieron presuntos episodios de maltrato físico y verbal durante la relación que la joven sostuvo con Miguel Ángel López.

Los representantes de la familia aclararon que ninguno de los entrevistados presenció directamente el momento de la muerte, por lo que sus declaraciones hacen parte de una serie de indicios que, a su juicio, deben ser contrastados por los investigadores.

Dentro del material entregado a la Fiscalía también aparecen relatos sobre lo ocurrido el 14 de octubre de 2025, día en que murió la creadora de contenido. De acuerdo con una de las personas entrevistadas, María Alejandra sentía molestias físicas relacionadas con un procedimiento estético que se había realizado y su entonces pareja la acompañaría a una consulta médica.

Ese mismo día, según otro testimonio, un hombre sostuvo una conversación telefónica con la joven mientras, aparentemente, se escuchaban amenazas de Miguel Ángel López, quien habría sospechado que existía una relación sentimental entre ellos.

Adicionalmente, una vecina habría escuchado gritos provenientes de la vivienda de la pareja. Otro de los relatos que los abogados consideran relevante corresponde a una mujer que aseguró haber visto rasguños en el rostro y el cuello de López durante la mañana del 15 de octubre, cuando recuperó a su mascota. Según su versión, el hombre le habría dicho que María Alejandra lo golpeó, que salió de la vivienda para tomar aire y que, al regresar, la encontró suspendida.

Estas declaraciones hacen parte de la hipótesis presentada por la representación de la familia y no constituyen, por sí solas, una prueba concluyente sobre la responsabilidad del exnovio.

Dudas sobre las circunstancias en las que fue encontrada ‘Baby Demoni’

Los abogados también señalaron que, según los testimonios recopilados, las personas que ingresaron a la vivienda para auxiliar a María Alejandra no habrían visto una cuerda o un lazo que pudiera haberse utilizado en un suicidio.

A esto sumaron que el dictamen de Medicina Legal no reportó lesiones en el esqueleto laríngeo. No obstante, la defensa precisó que sus señalamientos sobre la posible participación de Miguel Ángel López, la intención de una eventual agresión y una motivación de género corresponden a una hipótesis que debe ser investigada y demostrada.

(Vea también: Muerte de ‘Baby Demoni’ apuntaría a persona: abogado de la familia mostró dato que no le cuadra)

Por su parte, la familia también ha pedido que López sea vinculado a las diligencias correspondientes. El hombre, conocido como ‘Samor One’, se habría trasladado a España después de los hechos, por lo que los allegados de la joven solicitan que sea llevado ante las autoridades colombianas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

“La familia merece saber qué pasó. Nuestro deber es aportar todos los elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”, expresó Lina Sandoval.

Mientras la Fiscalía analiza el material incorporado al expediente, la familia de María Alejandra espera que las nuevas pruebas permitan establecer qué ocurrió y determinar si hubo responsables en su muerte.

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