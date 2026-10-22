Por: Testigo Directo

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La historia de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, comenzó a ocupar los titulares en octubre de 2025, cuando se conoció su fallecimiento en Bogotá.

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Una de las versiones iniciales apuntaba a un posible su1cidi0, explicación que su familia cuestionó desde el comienzo. Su padre, Manuel Ariza, ha insistido públicamente en que existen elementos que deben ser examinados a fondo y ha pedido que las autoridades no permitan que el caso termine en el olvido.

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En el centro de la investigación aparece también Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One, quien era la pareja sentimental de María Alejandra. Sostuvo que la joven se habría autolesionado y que, al encontrarla, intentó auxiliarla.

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Sin embargo, sus familiares han cuestionado esa versión y han solicitado que se investigue la dinámica de la relación, incluidos los presuntos episodios de conflictos y maltrato que su entorno ha mencionado públicamente. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos que deben ser contrastados por los investigadores y no constituyen, por sí solas, una declaración judicial de culpabilidad.

Baby Demoni, junto a quien fue su pareja sentimental Samor One.

El video de Baby Demoni antes de su muerte

A medida que avanzaron los meses, se conocieron nuevos elementos relacionados con las últimas horas de la joven. Entre ellos, un video grabado antes de su muerte, en el que aparece llorando y expresa angustia. La grabación causó interpretaciones diferentes: mientras la defensa de su pareja la ha considerado relevante para respaldar su versión, la familia insiste en que ningún elemento debe analizarse de manera aislada y que es necesario reconstruir integralmente lo sucedido.

La necropsia revela cómo murió Baby Demoni

En octubre de 2026, al cumplirse un año de su fallecimiento, se conoció uno de los resultados más relevantes de la investigación. El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que María Alejandra murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. Esto significa que una presión externa sobre el cuello comprometió su respiración. La información divulgada también señala que la muerte fue clasificada como violenta, mientras las circunstancias específicas y las responsabilidades deben establecerse dentro del proceso judicial.

La noticia reavivó los cuestionamientos sobre la versión inicial y fortaleció las exigencias de quienes desde el comienzo pidieron que se investigara la posibilidad de una muerte causada por terceros. Mientras tanto, la espera tiene un rostro que va más allá de los expedientes: el de un padre que extraña a su hija y el de una niña que crece sin la presencia de su madre. Para ellos, el paso del tiempo no ha cerrado la herida. Cada nueva revelación renueva la esperanza de comprender lo ocurrido, pero también recuerda que todavía hay preguntas pendientes.

A un año de la muerte de Baby Demoni, el resultado de la necropsia aporta una respuesta médica sobre la causa de su fallecimiento, pero no resuelve por sí solo el misterio que rodea sus últimas horas. Ahora, la tarea de las autoridades es establecer cómo ocurrieron los hechos, verificar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales.

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María Alejandra ya no puede contar su versión. Su familia habla por ella, reclama que su historia no quede reducida a una noticia pasajera y espera que la investigación avance hasta esclarecer lo sucedido. Porque detrás de un nombre que alcanzó notoriedad en las redes sociales hay una hija y una familia que todavía busca respuestas.

¿Qué ocurrió realmente con Baby Demoni y quién deberá responder por su muerte? La necropsia ha aportado una pieza clave; ahora, la familia espera que la justicia consiga completar la historia.

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