Por: Testigo Directo

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La muerte de Magnolia Jesús Rivera Maldonado dejó una profunda herida en su familia y en el barrio San Isidro, de Itagüí, Antioquia.

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Su hija recuerda a una mujer querida por sus vecinos, espontánea y solidaria. Hoy, además de enfrentar el duelo, reclama que el proceso judicial por el crimen avance y llegue a una decisión.

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Según el testimonio entregado por su hija, Katherine Rivera, Magnolia mantenía desde hacía unos cuatro meses una relación sentimental con un taxista. La mujer asegura que durante ese tiempo observó comportamientos posesivos y controladores por parte de él, quien según su relato solía aparecer en los lugares que su madre frecuentaba y le exigía que informara dónde estaba y con quién compartía.

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Magnolia junto a su presunto feminicida

La hija contó que, durante una jornada en la que Magnolia se encontraba entregando pedidos de un emprendimiento familiar de arepas caseras, el novio llegó con un ramo de flores y permaneció junto a ella.

Más tarde, la hija acompañó a su madre hasta el apartamento y luego salió a cumplir con otras entregas. De acuerdo con su versión, al día siguiente intentó comunicarse repetidamente con Magnolia, sin obtener respuesta.

La preocupación aumentó cuando una llamada fue contestada por el enamorado, quien le dijo que su madre seguía dormida. La hija decidió ir hasta el apartamento, ubicado en el barrio San Isidro.

Al llegar, encontró cerrados los accesos a la habitación y, al no recibir respuesta, buscó entrar por el balcón. Allí, según narró, encontró una escena que describió como aterradora: había sangre en la habitación, el novio estaba tendido junto a la cama y Magnolia yacía en el suelo.

La hija pidió ayuda a los vecinos. La Policía y los bomberos llegaron al lugar; según el relato, el hombre estaba inconsciente y fue trasladado para recibir atención médica después de autolesionarse. La entrevistada afirmó que la muerte de su madre fue un feminicidio agravado y que sufrió 31 lesiones, distribuidas en distintas partes del cuerpo.

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Desde entonces, la familia ha seguido el proceso judicial. La hija asegura que, pese a las solicitudes para agilizar las audiencias, transcurrieron 158 días sin que se realizaran a tiempo y el procesado quedó en libertad por vencimiento de términos. Esta situación, dice, le genera temor por su seguridad y aumenta su sensación de desamparo. La libertad por vencimiento de términos no equivale por sí misma a una absolución.

Su petición está dirigida a las autoridades judiciales y a los organismos de control: que el caso avance y se determine la responsabilidad penal conforme a la ley. Magnolia tuvo tres hijas, pero su entrevistada afirma que hoy es la única que sigue luchando por el caso. La recuerda como “un sol de mujer” y asegura que toda una comunidad lamenta su pérdida. Su llamado es que la búsqueda de justicia no se detenga.

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