En medio de las indagaciones que lidera el ente acusador para esclarecer todos los matices del magnicidio, María Claudia Tarazona rompió el silencio en una entrevista concedida a El Tiempo, asegurando que no descansará hasta hallar la verdad sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Durante la conversación, Tarazona reveló que el acervo probatorio se ampliaría tras conocerse información reciente que apuntaría directamente a una red de articulación criminal con nexos en estructuras guerrilleras y posibles complicidades institucionales.

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Entre los datos más impactantes ventilados por Tarazona se encuentra una nueva línea que vincularía a un descendiente del exjefe guerrillero con la coordinación material de los hechos. Al respecto, la entrevistada indicó: “Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”. Según su testimonio, la información recibida sugeriría que dicho personaje habría participado en la orden operativa del atentado.

Ante la pregunta de si la nueva evidencia modificaría las hipótesis sobre los autores intelectuales, Tarazona enfatizó que la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ habría actuado como el vehículo ejecutor, destacando además la presunta injerencia de dineros ilícitos provenientes de fuentes externas. Sobre este punto, la entrevistada señaló: “La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso como senadora, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”.

Asimismo, la pareja del fallecido dirigente político apuntó contra el contexto político y electoral que antecedió al crimen, sugiriendo que la eliminación de Uribe Turbay habría obedecido a intereses de sectores que buscaban apartarlo de la contienda democrática. Pese a la complejidad del entramado y a los cruces de señalamientos con distintos actores institucionales, la defensa y el círculo cercano de la familia reiteraron su confianza en que la colaboración internacional y las indagaciones técnicas en curso terminen por desmontar la impunidad en torno al caso.

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