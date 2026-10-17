Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha avanzado en los últimos días gracias a la aparición de nuevos testimonios que han arrojado luz sobre la posible financiación y coordinación del crimen. De acuerdo con información entregada a la Fiscalía General de la Nación, Géner García Molina, alias ‘John 40’, habría sido el encargado de reunir la suma de $5.000 millones para ejecutar el magnicidio. Esta pista fue aportada por una persona relacionada con la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quien busca obtener beneficios judiciales y recompensas por colaborar con datos sobre los principales cabecillas de la organización. La Fiscalía está revisando el valor y la veracidad de este testimonio, que pone el foco sobre posibles nuevos responsables y métodos en la planeación del crimen.

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Según el relato entregado, el dinero reunido por alias ‘John 40’ tendría origen en operaciones de narcotráfico y minería ilegal situadas en la frontera colombo-venezolana. Específicamente, se señala que parte de los recursos procederían de una mina en Barrancominas, Guainía, de donde se extraen oro y coltán. También se indica que esta operación financiera habría sido detalladamente planeada para sustentar el asesinato del senador y precandidato presidencial. De acuerdo con testigos, en declaraciones anteriores, otros integrantes como Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’ o ‘la Firma’, hablaron de $1.000 millones destinados a logística y a la estructura de sicarios, y $600 millones más para sobornos y maniobras orientadas a desviar las investigaciones. No obstante, estos montos forman parte de versiones recabadas y aún no han sido confirmados plenamente en un proceso judicial.

El avance de la indagación señala, además, que la coordinación de la operación criminal habría involucrado encuentros en diferentes puntos de Colombia y Venezuela. La fuente describe reuniones en Villavicencio (Meta), Carurú (Vaupés) y en un campamento localizado en territorio venezolano. A estos encuentros habrían asistido miembros de la Segunda Marquetalia, incluyendo a Iván Márquez, alias ‘John 40’, alias ‘el Viejo’ y José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco Aldinever’. El objetivo habría sido concertar desplazamientos, contactos clave, así como la entrega de dinero.

Un dato relevante es la mención de una presunta amenaza contra el expresidente César Gaviria Trujillo, que también surge de las declaraciones aportadas a la Fiscalía. Según este señalamiento, Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yaco’, habría entablado contactos con la Segunda Marquetalia para articular un posible plan en su contra. Esta línea de investigación también está bajo análisis y carece, hasta ahora, de confirmación judicial.

La Fiscalía continúa evaluando cada detalle y profundizando en la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el origen de los recursos y la eventual participación de otros implicados en la organización del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘John 40’ y cuál habría sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Alias ‘John 40’, cuyo nombre es Géner García Molina, es señalado por una persona vinculada a la Segunda Marquetalia como el presunto encargado de reunir $5.000 millones para financiar el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Su vinculación aún está siendo analizada por la Fiscalía y no se ha establecido judicialmente su responsabilidad.

¿Cómo se habrían financiado las operaciones para el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Según las versiones aportadas a la Fiscalía, los recursos para la operación habrían provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal, incluyendo la extracción de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, cerca de la frontera con Venezuela. Aun así, los detalles exactos dependen de la verificación judicial en curso.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.