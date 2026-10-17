Por: El Espectador

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Durante la semana, varios acontecimientos sacudieron el panorama judicial en Colombia y pusieron en evidencia la vigilancia constante sobre las instituciones y los funcionarios públicos. Uno de los hechos más relevantes fue la ratificación de la condena contra José Leonidas Bustos. Según El Espectador, la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de diez años y un día de prisión para el exmagistrado por concierto para delinquir y cohecho propio, tras comprobar su participación en el denominado cartel de la toga, una red que alteró el curso de procesos judiciales a cambio de sobornos. Además, el alto tribunal pidió al gobierno que adelante los procesos para gestionar la extradición de Bustos, quien reside en Canadá.

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En otro frente judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó delitos de guerra y lesa humanidad a diez exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), miembros de los bloques Sur y Oriental. Según El Espectador, estos delitos fueron cometidos entre 1996 y 2016 contra los pueblos indígenas Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw en regiones de la Amazonía y la Orinoquía. La JEP documentó 96 conductas criminales, incluyendo asesinatos, desapariciones, desplazamientos y uso de minas antipersonal, acciones que amenazaron la supervivencia física y cultural de comunidades enteras.

La lucha contra la corrupción siguió dando de qué hablar. Los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quedaron en libertad provisional por vencimiento de términos tras una decisión de la Corte Suprema. No obstante, seguirán vinculados a la investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por otra parte, la Dirección Nacional de Bomberos fue objeto de inspección por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras denuncias del Ministerio del Interior sobre posibles anomalías contractuales bajo el mandato de Gustavo Petro.

En materia de derechos, la Corte Constitucional ordenó disculpas públicas al director y productora de la película ‘Noviembre’ por la representación del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma al Palacio de Justicia, y exigió aclarar en la promoción que se trata de una obra de ficción. Además, Eva Ferrer fue citada por la Procuraduría tras denunciar supuestos hechos de corrupción en los que mencionó a Verónica Alcocer, y la Fiscalía realizó operativos en Barranquilla que resultaron en 72 capturas por diversos delitos, según reportes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condena enfrenta el exmagistrado Leonidas Bustos por el cartel de la toga?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de diez años y un día de prisión para José Leonidas Bustos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio relacionados con el cartel de la toga. Además, ordenó gestionar su extradición desde Canadá.

¿Qué conductas criminales imputó la JEP a exintegrantes de las Farc por crímenes contra pueblos indígenas?

Según el reporte de El Espectador, la JEP atribuyó 96 conductas criminales a diez antiguos miembros de las Farc, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, uso de minas antipersonal y daños al medio ambiente, todas dirigidas contra cinco pueblos indígenas entre 1996 y 2016.

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