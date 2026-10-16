Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra José Leónidas Bustos Martínez, quien fue presidente de ese alto tribunal en 2015, por hechos relacionados con el llamado cartel de la toga. Según El Espectador, la sentencia lo declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, imponiéndole una pena de 10 años y un día de prisión. Además, el tribunal exigió al Gobierno Nacional que adelante cuanto antes el proceso de extradición de Bustos, quien permanece en Canadá desde 2019.

Sigue a PULZO en Discover

El caso de Bustos hace parte de uno de los más grandes escándalos de corrupción judicial en Colombia conocido como el cartel de la toga, revelado en 2017. En este entramado, altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia habrían manipulado procesos a cambio de sobornos, involucrando también a excongresistas, exgobernadores y otros funcionarios. Entre los ya condenados por estos hechos figuran los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino.

La decisión de la Sala de Casación, liderada por el magistrado Gerson Chaverra Castro, recoge lo ya señalado por la Sala Especial de Juzgamiento en febrero de ese año: Bustos integró una red criminal que “ayudó a torcer procesos y expedientes a cambio de dinero”. El testimonio del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, resultó determinante para probar la responsabilidad del exmagistrado, al igual que la de otros funcionarios involucrados, según El Espectador.

Bustos, jurista influyente en la Rama Judicial y expresidente en dos ocasiones de la Sala Penal, formó parte de una organización que contactó a excongresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton, ofreciéndoles intervenir en sus procesos judiciales a cambio de sobornos. Según la sentencia, Bustos impidió que se dictaran órdenes de captura, tramitó preclusiones y dilató procesos, afectando gravemente la confianza en el sistema judicial.

En sus palabras, la Corte Suprema de Justicia subrayó la traición del exmagistrado a la ciudadanía y a la tradición judicial, señalando que este tipo de acciones “rompen la confianza en las instituciones” y desencadenan un gran daño institucional y social. La investigación comenzó en agosto de 2017, luego de las declaraciones del exfiscal Moreno, y tras el aval del Senado, el caso fue enviado formalmente a la Corte Suprema, que en dos instancias ratificó la gravedad de los hechos.

Actualmente, el proceso de extradición de Bustos está en curso y la Corte advirtió que su ausencia compromete la materialización de la condena y la respuesta institucional frente a la corrupción judicial, un tema de altísimo impacto en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exmagistrado José Leónidas Bustos en el caso cartel de la toga?

José Leónidas Bustos fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, ya que según las pruebas y confesiones recogidas durante el proceso (destacando el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno), formó parte de una red que manipuló procesos judiciales a cambio de dinero, perjudicando gravemente la reputación de la Corte y la credibilidad en la administración de justicia, como relata El Espectador.

¿En qué consiste el cartel de la toga y cuáles han sido sus consecuencias para la justicia colombiana?

El cartel de la toga fue una estructura de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia en la que varios altos funcionarios manipularon procesos, retrasaron diligencias y alteraron decisiones judiciales a cambio de sobornos, involucrando a excongresistas y otros funcionarios. Sus consecuencias han sido la condena de varios exmagistrados, el deterioro de la imagen de la justicia y la exigencia de una reforma profunda, como lo señalan los autos citados por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.