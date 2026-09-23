Por: El Espectador

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En las últimas semanas, ha habido un creciente debate público acerca de la supuesta similitud entre la investigación de la Fiscalía sobre el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el escándalo conocido como cartel de la toga. Esta comparación ha surgido en medio de cuestionamientos sobre la labor de los investigadores, específicamente por una supuesta omisión al no enviar copias para que se investigara a un magistrado de la Corte Constitucional presuntamente vinculado con el caso. Frente a este escenario, se advierte que tales críticas no son generalizadas y, según las declaraciones recogidas, obedecen fundamentalmente a inconformidades de una procesada, identificada como Sandra Ortiz, quien no estaría satisfecha con un acuerdo previamente buscado con la misma Fiscalía.

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Dentro de la pesquisa de la Ungrd, la Fiscalía asegura que ha actuado con rigor en el análisis de las pruebas y las líneas de investigación abiertas. Los hallazgos no solo han desembocado en condenas, sino que también han motivado la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia para iniciar investigaciones particulares sobre congresistas vinculados al caso. Entre los nombres mencionados se destacan los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En cuanto a los avances dentro de la Fiscalía, según lo expresado en el texto, ya se ha acusado formalmente a dos exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, y a un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo pero sigue siendo procesado. Asimismo, se señala la implicación de otros exfuncionarios del gobierno relacionados en la investigación. Este panorama muestra que la Fiscalía ha presentado resultados concretos y mantiene un seguimiento activo sobre quienes tendrían responsabilidad en el entramado del desfalco a la Ungrd.

El debate sobre la presunta omisión hacia un magistrado de la Corte Constitucional permanece como una inquietud procedente antes que nada del entorno de quienes han sido implicados en el proceso, particularmente de Sandra Ortiz, más que de la opinión pública en general. La Fiscalía reitera su enfoque en la objetividad y profundidad de la investigación y resalta que ya ha presentado avances significativos tanto en condenas como en nuevas líneas judiciales, incluyendo a funcionarios de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se compara el caso de la Ungrd con el cartel de la toga?

La comparación entre el caso de la Ungrd y el cartel de la toga surge por señalamientos de supuesta omisión en la investigación, particularmente por no enviar copias para investigar a un magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, estas críticas no son generalizadas y, según el texto, vienen principalmente de una persona procesada —Sandra Ortiz— que no está conforme con los acuerdos alcanzados con la Fiscalía. Por ello, la Fiscalía destaca que ha actuado con rigor y objetividad en el manejo del caso.

¿Qué avances ha hecho la Fiscalía en la investigación de la Ungrd?

Según la información proporcionada, la Fiscalía ha llevado a cabo análisis exhaustivos de pruebas y distintas líneas de investigación en el caso de la Ungrd, lo que ya ha dado lugar a condenas. También se ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, y ha acusado formalmente a dos exministros y un exdirector, así como a otros exfuncionarios del gobierno vinculados al proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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