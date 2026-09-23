La actividad sísmica sigue registrándose con bastante frecuencia en Chaparral (Tolima). Durante la noche de este miércoles 23 de septiembre, un movimiento de magnitud 4,1 fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según el boletín del SGC, el sismo ocurrió a las 9:34 p. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 4,1. La entidad indicó que tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El movimiento se suma a la seguidilla de sismos que se ha presentado en Chaparral durante los últimos días. Solo este miércoles, el SGC reportó varios eventos con referencia en este municipio, entre ellos uno de magnitud 4,5 registrado a las 3:09 p. m., también superficial.

La entidad mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y solicita a las personas que hayan percibido este nuevo movimiento reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,1 de en la noche del 23 de septiembre?

Los reportes ciudadanos ubicaron la percepción del movimiento en diferentes municipios del Tolima, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Entre los lugares mencionados aparecen Pereira, San Antonio, Ibagué y Montenegro, en el Tolima, además de Armenia, Quimbaya, Calarcá y Circasia, en el Quindío.

También hubo reportes desde Manizales, en Caldas, y Sevilla, en el Valle del Cauca. La variedad de municipios mencionados refleja que el movimiento fue percibido en una zona amplia del centro y suroccidente del país.

Estos reportes corresponden a los comentarios de ciudadanos en la publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X, por lo que hacen referencia a los lugares desde donde las personas manifestaron haber percibido el sismo.

Reacciones a temblor de magnitud 4.1 en Chaparral

En los comentarios publicados junto al reporte del SGC, algunos usuarios calificaron el movimiento como particularmente fuerte. “Se sintió horrible”, escribió una de las personas, mientras otra aseguró: “Se sintió bastante fuertecito y creo que es uno de los que más ha durado”.

La percepción también estuvo relacionada con la ubicación de quienes sintieron el temblor. Un usuario señaló: “Los estamos sintiendo todos en la parte del sur occidente colombiano… Y los que vivimos en un décimo piso, mucho más”, haciendo referencia a cómo el movimiento fue percibido desde una edificación de gran altura.

Otro comentario llamó la atención sobre un antecedente histórico de Chaparral y expresó preocupación por la actividad sísmica reciente: “No quiero alarmarlos, pero Chaparral (el municipio original donde nació Murillo Toro) hace 200 años fue destruido por un poderoso terremoto”. Esta afirmación corresponde al comentario de un usuario y no a una explicación entregada por el SGC sobre la actividad sísmica actual.

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