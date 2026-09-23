Los temblores en Colombia no dan tregua y este miércoles 23 de septiembre de 2026 en la tarde se registro un nuevo episodio que prendió las alarmas de las autoridades correspondientes.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó de un temblor de magnitud 4.5, con profundidad Superficial menor a 30kilómetros con epicentro en Chaparral, Tolima.

Lo cierto es que hubo reportes de que se sintió en Cali, Pereira, Neiva, Dosquebradas, Medellín, Palmira e Ibagué, entre otros puntos de los diferentes departamentos en Colombia.

El territorio tolimense ha tenido varios sismos en los últimos días, pero no pasa desapercibido en otras regiones, al punto que hubo quien mostrara un video desde X (antes conocido como Twitter) sobre cómo lo vivió.

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“Sentido en Medellín de forma leve y prolongada. La app de Sismo Detector anunció con algo de antelación”, indicó la persona que replicó desde su cuenta de esa red social lo sucedido.

Este es un video del registro hecho por una persona desde Medellín

Sentido en Medellín de forma leve y prolongada #Temblor. La app de @SismoDetector anunció con algo de antelación pic.twitter.com/Rd1yJX4ktu — César Olse (@cesarolse) September 23, 2026

El SGC explicó qué pasa con Chaparral y Chocó, puntos de origen de la mayoría de movimientos telúricos en las últimas semanas, donde Colombia se ha mantenido en alerta.

Estos casos están bajo la lupa de los colombianos no solo por las precauciones que se deben tomar en cuenta sino porque varios de los territorios todavía se mantienen en peligro por los daños del terremoto del pasado 10 de agosto.

Ciudades como Pereira, Dosquebradas y Cali, donde se sienten los temblores como el de esta tarde, todavía tienen edificaciones pendientes de demolición y eso abre campo a un eventual riesgo.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo actuar ante un movimiento telúrico en territorio colombiano resulta fundamental para prevenir accidentes y resguardar la vida.

Durante un sismo, conserve la calma e identifique de inmediato los puntos seguros dentro de la vivienda u oficina.

Si se encuentra en un edificio, agáchese, cúbrase debajo de una mesa resistente y agárrese fuerte hasta que finalice el temblor.

Manténgase alejado de ventanas, espejos, objetos suspendidos o estanterías pesadas que puedan desprenderse y provocar lesiones.

Evite salir corriendo o usar ascensores mientras la estructura continúe moviéndose de forma brusca durante la emergencia.

Si transita por la calle, busque espacios abiertos lejos de postes, cables de energía, fachadas o árboles altos.

Cuando viaje en vehículo, reduzca gradualmente la velocidad, deténgase en un lugar seguro y permanezca adentro.

Una vez termine la Ssacudida, evacúe utilizando siempre las escaleras e inicie la ruta hacia el punto de encuentro fijado.

Cierre las llaves de paso del gas, agua y corte el suministro eléctrico para prevenir incendios o fugas peligrosas.

Lleve consigo el kit de emergencia previamente alistado con agua, linterna, botiquín de primeros auxilios y documentos de identidad.

Atienda únicamente la información oficial emitida por los organismos de respuesta para evitar la propagación de pánico sin fundamento.

Aplicar de forma ordenada estas recomendaciones disminuye los riesgos físicos y facilita el trabajo de los socorristas en todo momento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.