Escrito por:  Redacción Nación
Sep 22, 2026 - 6:31 pm

Una seguidilla de movimientos sísmicos fue reportada este martes 22 de septiembre en Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró cuatro sismos en menos de una hora.

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Los movimientos fueron informados entre las 5:11 y las 6:03 de la tarde y todos tuvieron una característica en común: fueron clasificados con profundidad superficial.

El evento de mayor magnitud alcanzó 4,0, mientras que los otros tres tuvieron magnitudes de 3,1, 3,1 y 3,2.

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Cuatro temblores en menos de una hora

El primer reporte del SGC se conoció a las 5:11 p. m., cuando la entidad informó un sismo de magnitud 3,1, con profundidad superficial y epicentro en Chaparral.

Un minuto después, a las 5:12 p. m., el organismo reportó otro movimiento en la misma zona, esta vez de magnitud 4,0 y también con profundidad menor a 30 kilómetros.

La secuencia continuó a las 5:21 p. m., cuando se registró un nuevo sismo de magnitud 3,1, nuevamente con profundidad superficial.

Finalmente, a las 6:03 p. m., el SGC reportó otro movimiento, de magnitud 3,2, con epicentro en Chaparral.

En total, los cuatro eventos ocurrieron en un lapso de 52 minutos.

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