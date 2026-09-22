Una seguidilla de movimientos sísmicos fue reportada este martes 22 de septiembre en Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró cuatro sismos en menos de una hora.
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Los movimientos fueron informados entre las 5:11 y las 6:03 de la tarde y todos tuvieron una característica en común: fueron clasificados con profundidad superficial.
El evento de mayor magnitud alcanzó 4,0, mientras que los otros tres tuvieron magnitudes de 3,1, 3,1 y 3,2.
Cuatro temblores en menos de una hora
El primer reporte del SGC se conoció a las 5:11 p. m., cuando la entidad informó un sismo de magnitud 3,1, con profundidad superficial y epicentro en Chaparral.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-22, 17:11 hora local Magnitud 3.1. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/2QtqnlO6Zn
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 22, 2026
Un minuto después, a las 5:12 p. m., el organismo reportó otro movimiento en la misma zona, esta vez de magnitud 4,0 y también con profundidad menor a 30 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-22, 17:12 hora local Magnitud 4.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/VHW3tgMKoh
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 22, 2026
La secuencia continuó a las 5:21 p. m., cuando se registró un nuevo sismo de magnitud 3,1, nuevamente con profundidad superficial.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-22, 17:21 hora local Magnitud 3.1. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/AuoK3siFvt
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 22, 2026
Finalmente, a las 6:03 p. m., el SGC reportó otro movimiento, de magnitud 3,2, con epicentro en Chaparral.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-22, 18:03 hora local Magnitud 3.2. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/aCtFjYtqt8
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 22, 2026
En total, los cuatro eventos ocurrieron en un lapso de 52 minutos.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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