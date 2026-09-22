Un video que circula en redes sociales muestra un momento de tensión ocurrido en Santa Marta, donde varios niños quedaron expuestos a una situación con un hombre que portaba un arma de fuego. En las imágenes, los menores se encontraban junto a un establecimiento mientras uno de ellos arreglaba una bicicleta, cuando la presencia de hombres armados cambió por completo la escena.

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A mí está vaina me tiene el corazón arrugado. Más allá del miedo y la zozobra que vive ahora Santa Marta, yo no entiendo cómo estos malnacidos no tienen reparos en desenfundar un arma ante la mirada inocente de unos niños.

Estaban arreglando su bicicleta por Dios. Sus ojos llenos… pic.twitter.com/RiPlZAj4JM — Vanessa Alessandra (@valeexav) September 22, 2026

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La grabación muestra cómo un hombre vestido de negro saca un arma y la dirige hacia la zona donde estaban los menores y dice: “para que la gente empiece a cree”. Ante la situación, los niños reaccionan con miedo y buscan alejarse del lugar. El registro se conoció en medio de los diferentes hechos de violencia que han sido reportados en la capital del Magdalena durante las últimas horas.

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Según información publicada por medios locales, el video estaría relacionado con una incursión atribuida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de las acciones violentas que siguieron a un operativo de la Fuerza Pública contra esa estructura. En ese procedimiento murieron siete presuntos integrantes del grupo, entre ellos alias ‘Cholo’ y un hijo de alias ‘Pinocho’.

Después del operativo se registraron bloqueos en diferentes puntos de la Troncal del Caribe y la quema de vehículos de servicio público. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante la alteración del orden público, mientras continúan las operaciones en la zona de la Sierra Nevada.

La situación también ha provocado el cierre de establecimientos y afectaciones en el transporte. Este martes 22 de septiembre se difundieron otros videos en los que se observan hombres armados, disparos y vehículos incendiados en distintos sectores de Santa Marta, aunque las autoridades mantienen la verificación de cada uno de estos registros.

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