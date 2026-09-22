Por: El Espectador

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Santa Marta enfrenta actualmente una de las crisis de orden público más graves de los últimos años. Esto ocurre tras un operativo realizado contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado que domina buena parte de la Troncal del Caribe y cuya financiación proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. El operativo, ejecutado por la Policía Nacional con respaldo del presidente Abelardo De la Espriella, resultó en la muerte de siete integrantes de las ACSN. Entre los fallecidos están alias "Cholo", identificado como el segundo comandante militar del grupo, y un hijo de alias "Pinocho", principal líder y financiador de la organización, según lo reportado por El Espectador.

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La respuesta de las ACSN fue inmediata y violenta. El mismo lunes 21 de septiembre, se presentaron bloqueos en la Troncal del Caribe, acompañados de la quema de vehículos de transporte público. Estas acciones intensificaron el temor y llevaron al presidente a convocar un Consejo de Seguridad, así como a mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la reacción estatal ante el presunto anuncio de un paro armado del grupo criminal. Sin embargo, la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL) aclaró que el comunicado difundido sobre el paro no sería oficial, pero provocó el efecto buscado: el cierre de más del 90 % de los negocios locales, afectando de forma drástica la vida cotidiana en Santa Marta.

Lerber Dimas Vásquez, director de PDHAL, aseguró a El Espectador que la ciudad "está arrodillada por la violencia", con servicios de transporte suspendidos, comercios inactivos y clases escolares canceladas. Esta ola de miedo colectivo, agudizada por la incertidumbre y la amenaza latente de un recrudecimiento de la violencia, mantiene confinadas incluso a comunidades indígenas. El Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira expresó su preocupación por los enfrentamientos ocurridos en Quebrada del Sol, zona tradicionalmente habitada por los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui, quienes ven seriamente afectada su autonomía y seguridad, en contravía de lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La situación ha tenido consecuencias fatales y alarmantes en otras ocasiones recientes. El Cabildo recordó que previamente, enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo causaron muertes y desplazamientos, obligando a habilitar corredores humanitarios para las comunidades indígenas atrapadas en el fuego cruzado. Las autoridades indígenas y PDHAL coinciden en solicitar la protección y el respeto total a la vida y autonomía de quienes habitan la Sierra Nevada, demandando acciones concretas del Estado para evitar que estos territorios sigan siendo escenario recurrente de violencia armada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué efectos tuvo la muerte de alias "Cholo" en la seguridad y vida cotidiana de Santa Marta?

La muerte de alias "Cholo" provocó un fuerte impacto en el orden público de Santa Marta, ocasionando bloqueos, quema de buses, cierre masivo de comercios y suspensión de clases y transporte. La reacción violenta de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada incrementó el miedo colectivo y paralizó la ciudad, dejando en evidencia la grave situación de seguridad.

¿Cómo afectaron los enfrentamientos armados a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada?

Los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y las ACSN han expuesto a las comunidades indígenas a riesgos de confinamiento, desplazamiento forzado y uso como escudos humanos. Las autoridades indígenas han denunciado graves vulneraciones a sus derechos y condiciones de vida, a la vez que solicitan medidas estatales para garantizar su protección y seguridad en sus territorios ancestrales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.