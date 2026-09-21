Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó recientemente la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido con los alias de ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, identificado como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta información fue dada a conocer pocas semanas después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, suceso que ya había requerido una reorganización del liderazgo en la estructura de las ACSN, de acuerdo con el esquema delictivo que manejan las autoridades. Según el mandatario, ‘Cholo’ estaba directamente por debajo de alias ‘Pinocho’ en la jerarquía criminal.

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El operativo en el que falleció ‘Cholo’ fue ejecutado por la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con Abelardo De La Espriella, la acción terminó con siete integrantes de las ACSN abatidos y tres capturados. Además, se incautaron preliminarmente 10 fusiles (incluyendo un rifle Barrett calibre .50), dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, junto con otro material de guerra. El mandatario resaltó que ‘Cholo’ contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años y lo responsabilizó de articular varias rutas del narcotráfico hacia Centroamérica; no obstante, estas declaraciones corresponden únicamente a la versión del jefe de Estado.

Tras la muerte de alias ‘Bendito Menor’, las autoridades advirtieron un proceso interno de reorganización, en el que ‘Cholo’ y alias ‘Patilizo’ se perfilaban como figuras clave, ocupando el segundo y tercer escalón en la línea de mando, respectivamente. Ahora, el fallecimiento de ‘Cholo’ obliga a las autoridades a esclarecer el futuro del liderazgo interno de las ACSN y a determinar quiénes asumirán sus funciones. El presidente De La Espriella también denunció que la estructura criminal estaría promoviendo un paro armado para intimidar a la población en respuesta a los recientes operativos. Frente a este panorama, el mandatario anunció su desplazamiento a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad y coordinar un balance de las acciones de la Fuerza Pública.

Según las autoridades, las ACSN tienen presencia en por lo menos 14 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, con una estructura conformada por aproximadamente 858 miembros. En los municipios de Cesar como Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, Río de Oro y San Martín se identificaron puntos de influencia, mientras que se registra presencia también en otras zonas de Magdalena y La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Cholo’ y cuál era su rol dentro de las ACSN?

Alias ‘Cholo’, cuyo nombre real era José Luis Pérez Villanueva, fue señalado como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según el presidente De La Espriella, tenía una trayectoria delictiva superior a 15 años y era considerado pieza clave en la articulación de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica. Figuraba justo debajo de alias ‘Pinocho’ en la estructura criminal, teniendo un papel estratégico en la organización.

¿Qué acciones han tomado las autoridades tras la muerte de ‘Cholo’ en la Sierra Nevada?

Después de la muerte de alias ‘Cholo’, autoridades anunciaron la necesidad de determinar la nueva línea de mando dentro de las ACSN. Además, el presidente De La Espriella informó que se desplazará a Santa Marta para liderar un consejo de seguridad, con el objetivo de evaluar la situación actual y coordinar respuestas ante eventuales alteraciones del orden público, especialmente ante la amenaza de un paro armado promovido por integrantes de la organización criminal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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