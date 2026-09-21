Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una operación que resultó en la captura de 15 presuntos integrantes de una red dedicada a la falsificación de documentos de identidad colombianos. Esta acción se desarrolló de forma simultánea en varias ciudades: Bogotá, Barranquilla y Neiva, y fue dirigida a desmantelar una organización que, de acuerdo con la Fiscalía, ofrecía documentos colombianos falsos a ciudadanos de República Dominicana, con el fin de facilitar su tránsito hacia España sin visa.

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Entre los capturados se encuentran tres ciudadanos dominicanos, presuntos cabecillas de la estructura denominada ‘Apócrifo’, así como una funcionaria de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tres auxiliares administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y ocho particulares. De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, "43 cédulas de ciudadanía fueron canceladas, 15 personas capturadas, entre ellas tres de la Registraduría y de la Oficina de Pasaportes. Gracias a este trabajo articulado, seguimos combatiendo todas las formas de corrupción relacionadas con suplantación de documentos y con falsa identidad".

La Fiscalía reveló que la organización ofrecía paquetes entre 2.000 y 5.000 dólares estadounidenses. Estos incluían la gestión de registros civiles de nacimiento extemporáneos, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos, así como, en ocasiones, facilidades de alojamiento y transporte. Personas residentes en República Dominicana eran contactadas y posteriormente trasladadas a Colombia, donde recibían hospedaje, apoyo logístico para agendar citas en entidades públicas y obtenían declaraciones judiciales falsas; además, individuos se hacían pasar por familiares para sustentar el trámite.

Según la información recabada, algunos funcionarios accedían a sistemas informáticos de la Registraduría y Cancillería para validar datos falsos, lo que permitía la expedición de documentos con identidades ficticias. La Fiscalía tiene documentados 24 hechos ilícitos, donde cerca de 40 dominicanos obtuvieron ilegalmente la nacionalidad colombiana, la cual utilizaban para salir del país y continuar su viaje principalmente hacia España, transitando por Ecuador y Perú, e incluso, en un caso, hasta Estados Unidos.

La estructura tenía como supuesto líder a un ciudadano dominicano residente en Bogotá, operando con identidad colombiana fraudulenta. Sus presuntos cómplices, también dominicanos, habrían recurrido a cédulas venezolanas falsas para evitar ser detectados y poder continuar con sus actividades dentro del país. La investigación, que contó con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, Migración Colombia, la Embajada de España, el Departamento de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de Estados Unidos y otras instituciones, sostiene que ‘Apócrifo’ operaba en Colombia desde 2024.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá, y la fiscal del caso les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, acceso abusivo a sistema informático, obtención de documento público falso, falsedad ideológica en documento público y falsedad material de documento público, según su presunta participación.

¿Cómo funcionaba la red 'Apócrifo' para obtener documentos colombianos falsos?

De acuerdo con la Fiscalía, la organización ‘Apócrifo’ contactaba ciudadanos dominicanos, gestionaba su traslado a Colombia y les ofrecía paquetes integrales que, por entre 2.000 y 5.000 dólares, incluían la obtención fraudulenta de registros civiles, cédulas y pasaportes. Utilizaban declaraciones falsas y personas que fingían ser familiares, mientras funcionarios coludidos accedían a sistemas oficiales para validar datos fraudulentos y así facilitar la expedición de la documentación.

¿Qué delitos enfrentarán los miembros capturados de la organización ‘Apócrifo’ en Colombia?

Los 15 capturados serán presentados ante un juez y según la Fiscalía, enfrentan delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, acceso abusivo a sistema informático, obtención de documento público falso, además de falsedad ideológica y material en documento público. Cada uno será acusado de acuerdo con su presunto grado de responsabilidad y rol dentro de la red.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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