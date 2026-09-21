Los bloqueos reportados en la Troncal del Caribe se presentan en medio de un operativo de la Fuerza Pública contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como ‘los Pachencas’. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la operación dejó como resultado la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como uno de los hombres que podía asumir el lugar dejado por alias ‘Bendito Menor’ dentro de la organización.

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Los bloqueos se registran mientras las autoridades avanzan en las verificaciones relacionadas con el procedimiento adelantado en las faldas de la Sierra Nevada.

El operativo representa un nuevo golpe para la estructura de mando de los Pachencas, que atraviesa un proceso de reorganización después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, ocurrida a comienzos de septiembre durante un procedimiento policial en Riohacha, La Guajira. Ese hecho había dejado movimientos dentro de la organización armada.

En ese contexto, alias ‘Cholo’ comenzó a ser señalado como una figura que podía asumir funciones asociadas a alias ‘Bendito Menor‘. En el mismo procedimiento también murió el hijo de Freddy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, otro nombre relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

¿Quién era alias ‘Cholo’ dentro de los Pachencas?

Un organigrama de la organización identificaba a alias ‘Cholo’ como segundo cabecilla, por debajo de alias ‘Pinocho’, quien aparecía señalado como máximo responsable de la estructura. Esa posición le habría dado un papel relevante en el reacomodo posterior a la muerte de Bendito Menor.

La operación se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra los Pachencas en la región Caribe. Sin embargo, todavía avanzan las verificaciones sobre la estructura del grupo, las identidades de los fallecidos y las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.