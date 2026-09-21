La emergencia por el incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá, dejó momentos de tensión durante este lunes, luego de que las llamas se aproximaran a zonas cercanas al casco urbano.

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(Vea también: 🔴 Qué pasó con los incendios en Villa de Leyva: últimas noticias EN VIVO y grave situación)

Videos publicados por El Tiempo muestran el panorama en medio de la emergencia: el paisaje aparece cubierto por una tonalidad naranja, mientras una densa capa de humo dificulta la visibilidad y el fuego avanza entre la vegetación.

En las imágenes también se observa a los organismos de emergencia recorriendo el sector y tocando puerta por puerta para pedir a las personas que abandonen las zonas que podían quedar expuestas.

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“Evacuar, por favor… Ey, evacuar. Vamos más rápido”, se escucha decir a uno de los rescatistas mientras se desarrolla el procedimiento.

El hombre advierte además sobre la cercanía del fuego con las viviendas.

“Ya tenemos el fuego más o menos aquí a 100 metros”, señala durante el recorrido, lo que hace más angustiante ese momento.

La situación obligó a reforzar las labores de prevención mientras los organismos de socorro trabajaban para evitar que las llamas alcanzaran las edificaciones.

Evacuaron a 76 personas y retiraron cilindros de gas

De acuerdo con el reporte publicado por El Tiempo, 76 personas fueron evacuadas preventivamente, principalmente de los hoteles El Duruelo y Arcoíris.

La evacuación se adelantó ante la cercanía de las llamas y como medida de prevención mientras las autoridades evaluaban el comportamiento del incendio.

Además, durante la atención de la emergencia fueron retirados tres cilindros de gas, con el propósito de reducir riesgos adicionales en las zonas próximas al fuego.

El procedimiento muestra la preocupación de los organismos de emergencia por la cercanía de la conflagración con sectores donde había personas y estructuras.

En los videos se observa cómo los rescatistas avanzan por el área mientras el fuego consume vegetación y el humo cubre buena parte del paisaje.

Uno de los integrantes del operativo explica que las llamas están afectando vegetación de copa alta y que esta se encuentra muy cerca de las viviendas.

La combinación entre la vegetación en llamas, el humo y la proximidad de las edificaciones desató uno de los momentos más delicados de la emergencia registrada en Villa de Leyva.

Momentos de pánico en Villa de Leyva: las llamas se aproximaron al casco urbano. 🔥 Como medida preventiva, 76 personas fueron evacuadas, principalmente de los hoteles El Duruelo y Arcoíris. Además, retiraron tres cilindros de gas y realizaron un sobrevuelo para evaluar el… pic.twitter.com/XTENngwqr8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 21, 2026

Hicieron sobrevuelo para evaluar el comportamiento del incendio

Como parte de la respuesta a la emergencia también se hizo un sobrevuelo para evaluar el comportamiento del incendio y definir las estrategias de intervención.

La operación permitió observar desde el aire las zonas afectadas y establecer las acciones necesarias para continuar con el combate de las llamas.

La situación se desarrolla mientras los organismos de socorro mantienen operaciones terrestres y aéreas para contener los diferentes focos. El incendio ha requerido un amplio despliegue de personal y equipos debido a su cercanía con sectores habitados.

Aunque las autoridades han reportado avances en el control de la emergencia, las imágenes difundidas este lunes muestran que todavía existen puntos de preocupación y que las labores continúan.

El llamado de los rescatistas durante la evacuación refleja la prioridad de las autoridades: retirar a las personas de las zonas de riesgo mientras se combate el fuego.

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