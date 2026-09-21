La emergencia ambiental que azota por estos días al municipio turístico de Villa de Leyva, en Boyacá, dio un giro alarmante tras revelarse nuevos detalles sobre el origen de la conflagración que consume el cerro San Marcos. Las llamas, visibles incluso desde la plaza principal y que se extendieron rápidamente desde la tarde del pasado sábado 19 de septiembre, no habrían tenido un origen natural, según las primeras indagaciones institucionales.

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El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se desplazó hasta la zona para liderar las operaciones y entregar un balance de la situación, destacando el esfuerzo monumental de más de 250 personas desplegadas en terreno, entre bomberos, organismos de socorro y autoridades locales, quienes han luchado sin descanso para contener el fuego que amenaza tanto el patrimonio natural como la salud de los habitantes y el turismo de la región.

Durante su intervención, el jefe de cartera advirtió de manera categórica que el siniestro fue inducido por la mano del hombre, agravado por las condiciones extremas del clima. “Desde el Gobierno nacional seguimos coordinando las capacidades necesarias para responder a esta emergencia. La prioridad es proteger la vida, a las comunidades y nuestro patrimonio natural. De acuerdo con información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, indicó el ministro Arjona.

La situación se ha visto drásticamente potenciada por factores climáticos externos. El ministro enfatizó que el país atraviesa uno de los periodos más severos del fenómeno de El Niño, caracterizado por temperaturas sumamente altas y fuertes corrientes de viento que actúan como aceleradores implacables de la propagación del fuego. “Enfrentamos uno de los Fenómenos de El Niño más intensos registrados. Los vientos y las altas temperaturas aceleran la propagación de incendios en todo el país”, advirtió el funcionario.

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Este es el tal 50% controlado… si uno tiene descontrolada la mitad del incendio no tiene nada controlado. Y noticia: hay una nueva línea del incendio que va para Sachica y noticia ha habido adíe que la atienda … Urgente necesitamos mayor apoyo helicoportado, el incendio sigue… https://t.co/QqoQCRb01b pic.twitter.com/yPl3epwjvN — Claudia Sterling 🐈 (@ClaudiaSterling) September 20, 2026

Ante este panorama adverso, el Ministerio de Ambiente hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los visitantes para extremar la prudencia y adoptar una cultura de prevención radical, recordando que las quemas abiertas y la falta de conciencia ambiental representan una sentencia fatal para los ecosistemas. “Desde el Ministerio de Ambiente reafirmamos que la mejor herramienta contra la emergencia climática es la prevención; a pesar del despliegue de helicópteros, bomberos y socorristas, ¡la mejor respuesta para proteger la naturaleza es evitar el fuego y las quemas abiertas!”, puntualizó el ministro.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva reiteró las restricciones e instrucciones de seguridad, pidiendo a los residentes y visitantes mantenerse completamente alejados de la zona del incendio para facilitar las maniobras de los brigadistas y evitar afectaciones respiratorias severas debido a la densidad del humo. Las condiciones de alta amenaza por incendios de cobertura vegetal continúan vigentes en toda la subregión debido a la escasez de precipitaciones, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas para dar con los responsables de esta tragedia ambiental.